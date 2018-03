España no irá a ninguna cumbre donde esté Kosovo

Anabel Díez, Madrid

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, fue preguntado ayer tras el Consejo de Ministros sobre la posible participación del presidente Mariano Rajoy en un foro europeo el 17 de mayo en Sofía (Bulgaria), en el que podría estar representrada oficialmente Kosovo y ratificó: “Todavía no sabemos quién va a acudir, no sabemos muy bien cómo se va a estructurar. Estaremos a ver qué es lo que sucede. La posición del Gobierno en torno a Kosovo es clara, neta y sólida y, junto a otros cuatro países (Grecia, Rumanía, Chipre y Eslovaquia) no reconocemos a Kosovo a través de una declaración unilateral de independencia”. En la misma de reafirmación sobre el no reconocimiento de Kosovo Méndez de Vigo abundó: “No lo hemos hecho en el pasado y no lo vamos a hacer en el futuro”. Rajoy no irá a esa cita si en la misma está Kosovo.