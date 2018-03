Solana pide más implicación al PSOE: “Yo no estoy contento con mi partido”

La másterclass del exministro de Exteriores Javier Solana era sobre la situación del mundo. Pero el exdirigente socialista ha aprovechado su intervención en la escuela de Buen Gobierno del PSOE para hablar del partido y añadir una "parte más crítica": "Yo no estoy contento con nuestro partido. Vosotros tampoco estáis contentos con vuestro partido. Tenemos que hacer todo lo posible para estar contentos con nuestro partido. El partido tiene que estar unido, pensando en el futuro, comprometido en la sociedad, en lo pequeño y en lo grande. Es absolutamente fundamental", ha dicho Solana.

Solana ha pedido elevación, trabajo y comprensión de los problemas del mundo a sus compañeros socialistas. Ha puesto dos ejemplos de los últimos días donde cree que el PSOE se ha equivocado con sus decisiones. Primero, en el debate parlamentario sobre la prisión permanente revisable: "Ayer hubo un momento en el debate parlamentario donde hemos perdido mucho. Deberíamos haberlo ganado pero lo hemos perdido. Seguramente somos los que más lo hemos perdido. Todos sabéis de los que estoy hablando. Leed los periódicos", ha explicado. La segunda, por la salida de la negociación para un pacto educativo en el Congreso: "España necesita un pacto educativo. Nosotros debemos pedirlo. No debemos levantarnos de una mesa", ha dicho. Solana ha insistido en que la peor estrategia es el abandono: "Hay que seguir sentado y pelear y pelear y no levantarse de la mesa. La gente entiende mejor que sigas en la mesa peleándote a que sigas en la mesa". ha dicho. El PSOE abandonó las negociaciones porque el PP no se comprometió a subir la inversión pública en educación al 5% del PIB.

El mundo es cada vez más complejo, según Solana, y el PSOE no puede permitirse debates internos inocuos. Ha recordado que la humanidad puede leer ya el genoma humano desde 2003 y escribirlo desde 2017. En ese mundo de descubrimientos científicos cada vez más extraordinarios, el PSOE no puede estar jugando a las sillas: "Si no nos damos cuenta de que vivimos en ese mundo y seguimos pensando que si me empujan en la ejecutiva y el otro quiere ser secretario de organización, pues estamos muy mal porque los problemas de hoy nos van a pasar por arriba", ha dicho.

Susana Díaz tampoco estará en la escuela de Gobierno La presidenta andaluza, Susana Díaz, acaba de anunciar que tampoco estará este fin de semana en la escuela de Buen Gobierno que celebra el PSOE desde el jueves: “Hoy estoy en Jaén, mañana en Sevilla con agenda institucional y como yo más ayudo al PSOE es haciendo mi trabajo en el gobierno de Andalucía”, ha dicho Díaz. La presidente confía sin embargo en que el trabajo de la Escuela sea útil para el partido: “Seguro que mis compañeros van a hacer bien el trabajo en su Escuela y nos va a servir a todos”. La participación de Díaz estaba prevista para este sábado en una mesa junto a otros presidentes autonómicos del PSOE. La ausencia de Díaz se suma a la de los exsecretarios generales Felipe González y Alfredo Pérez Rubalcaba y a la de los presidentes valenciano. Ximo Puig, y asturiano, Javier Fernández. La intención inicial de Pedro Sánchez de “visualizar la unidad recompuesta” del partido mediante la escuela de Gobierno ha quedado en nada. Las heridas internas del PSOE tras las primarias de mayo siguen abiertas.

En un tono más simbólico, Solana se ha referido a la necesidad del partido de esforzarse por cambiar la realidad, no llorar por un ideal inalcanzable: "Sabed que la acción es necesaria, aunque no sea ideal", ha dicho a los socialistas que seguían su conferencia. "Te vas a quedar lejos del ideal, pero eso no te debe hacer parar, debe hacer moverte", ha añadido. El exministro ha destacado que la acción es fundamental incluso estando en la oposición, donde hay que aceptar a veces que los pasos de otros son también en la buena dirección: "Cuando estamos en la oposición, a veces no somos capaces de aceptar eso, que un paso siempre es bueno aunque no lo hayas dado tú o dirigido tú".

Solana se ha referido al conflicto interno que ha vivido el PSOE en los útlimos dos años: "La tristeza que habéis vivido todos, no se debe volver a repetir", ha dicho. Pero ha pedido que nadie se quede quieto: "Esto no es para lacerarnos", sino para saber que "a lo mejor hablando entre todos encontramos maneras mejores para sortear dificultades". En una velada referencia a los antiguos miembros del partido a quien también debe escucharse, Solana ha dicho: "También deben hablar los que tienen experiencia".