Una reforma solo para el 0,03% de los matrimonios

Los adolescentes de 16 años no pueden votar -aunque partidos como Unidos Podemos han planteado el debate-, ni abrir una cuenta bancaria ni ponerse al volante de un coche. Sí pueden sin embargo trabajar, tener relaciones sexuales consentidas con adultos y conducir una moto. ¿A qué edad se alcanza la madurez? La infancia y la adolescencia son “creaciones sociales” y un niño de hoy no tiene nada que ver con uno de hace tres décadas, explica el demógrafo Julio Pérez. “La infancia no existía hasta el siglo XIX, cuando aparece la pediatría, se ve la necesidad de proteger a los niños y el psicoanálisis empieza a hablar de traumas infantiles”, recuerda Pérez, que insiste en que hasta entonces, los niños eran considerados “adultos en miniatura, pero más débiles”.

Sobre las edades límites “hay dilemas y un debate abierto a futuro”, reconoce Adolfo Cuesta. El representante de la Plataforma de Infancia cree que hay cosas que no se entienden, como que la educación obligatoria solo llegue a los 16 o que haya “un plan estupendo de salud infantil hasta los 15 años”, pero los adolescente de entre 16 y 18 no estén igual de cubiertos por planes de prevención. La mayoría de edad marque el momento para disfrutar de derechos y asumir responsabilidades, cree que se pueden debatir matices y diferenciar intensidades de madurez entre cero y 12 años y entre 13 y 18.

Esteban Cañizares, psicólogo clínico especializado en familia, cree en todo caso que "a los 16 nadie tiene la madurez psicológica para dar un paso tan trascendental" como casarse. La prohibición antes de llegar a la mayoría de edad le parece correcta, en la "lógica de proteger a la persona de ciertos peligros".