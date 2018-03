El Supremo admite que se pueda condenar a un ladrón a no entrar al metro donde robó

El Tribunal Supremo ha establecido que se puede imponer como pena a un condenado por un delito de hurto la prohibición de acceder a las instalaciones del metro de una ciudad, aunque los hechos se hayan cometido solo en una estación o en una línea concreta. Así lo ha establecido el pleno de la Sala de lo Penal, que ha considerado proporcionada la prohibición de utilizar el metropolitano de Barcelona impuesta a dos hombres que robaron el teléfono móvil de una turista cuando se disponía a bajar del vagón en una estación –Urquinaona- de la línea 4. Además de esta pena, la Audiencia Provincial de Barcelona fijó otra de tres meses de prisión para cada uno de ellos, que ya habían sido condenados antes por otros hurtos.

La Sala ha fijado el criterio para resolver casos, como el planteado en estos recursos, en los que no había jurisprudencia y existían divergencias entre las Audiencias Provinciales. En concreto, los magistrados abordan si el artículo 48.1 del Código Penal (prohibición de acudir al lugar en que se ha cometido el delito) permite adoptar una pena como la referida y si concurren los requisitos que establece el artículo 57 del Código Penal (gravedad de los hechos o peligro del delincuente) como base de esa condena.

Los recurrentes pedían que se suprimiese esa pena y el fiscal cuestionaba que pudiera extenderse la prohibición a todas las instalaciones del metro de la ciudad, pues ello se traduciría en la imposibilidad de usar ese medio de transporte público. Por esa razón, defendían que tendría que limitarse al lugar en el que se cometió el delito o, a lo sumo, a la línea concreta del metro o en un radio alrededor de distancia razonable para evitar la reiteración delictiva.

La Sala afirma que “puede admitirse con naturalidad (…) que las instalaciones de la red de metropolitano de una ciudad, conectadas todas entre sí, constituyen un lugar; un lugar bien delimitado, aunque no sea regular y se extienda con un largo kilometraje por el subsuelo de la capital con dependencias que asomar al exterior –las respectivas estaciones- para acceder a o desde la superficie”. “La pregunta ‘¿dónde se cometió el delito?, puede contestarse escuetamente con cuatro sílabas distribuidas en tres palabras: ‘en el metro”, subraya la Sala en esta sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Antonio del Moral.

Con esta jurisprudencia creada por el Supremo, el lugar en el que se cometió el delito puede designar, según el tribunal, un punto muy concreto y focalizado, pero también un inmueble, una zona, una ciudad, incluso una provincia o extensiones geográficas mayores. La medida se ajustará según los casos y evaluando su proporcionalidad. “No sería coherente que sobre la base del artículo 48.1 del Código Penal pudiese decretarse la prohibición del entrar en la ciudad de Barcelona; y, sin embargo, no fuese factible limitarla a esas instalaciones”, explican los magistrados.

Para el tribunal, el artículo 48.1 diseña y escribe una pena que como todas supone una privación de derechos pero, en este caso, inferior a la que tendría una pena de prisión más alta. “Lleva aparejadas molestias, limitaciones y privaciones para los condenados, pero eso sucede con todas las penas por definición y ésta, en concreto, comporta un coste personal muy inferior al de otras similares”. El hecho de que se puedan cometer delitos en otros ámbitos (más similares –autobuses, aglomeraciones-, o menos –vía pública-) y de que la medida no anule esa posibilidad no es un argumento, según los magistrados, para no imponer una pena.