El Gobierno ve más cerca el apoyo del PNV para aprobar los Presupuestos

El Gobierno va a arriesgarse a aprobar el proyecto de los Presupuestos en un Consejo de Ministros extraordinario el próximo 27 de marzo sin tener un acuerdo cerrado con el PNV y Ciudadanos. El Ejecutivo considera que la situación ha cambiado y que los dos partidos pueden avenirse a negociar durante la tramitación parlamentaria. No hay seguridad de que para entonces se haya levantado el artículo 155 de la Constitución en Cataluña, como exige el PNV, pero el Ejecutivo pretende demostrar que si eso no ocurre es porque los partidos independentistas catalanes no se ponen de acuerdo para formar un nuevo Govern.

La declaración de intenciones es la misma pero el trasfondo ha cambiado sensiblemente. El Gobierno sostenía hace un mes que se disponía a aprobar los Presupuestos en marzo; hoy dice lo mismo, aunque ahora sí cree posible tener el apoyo de Ciudadanos y del PNV, según fuentes gubernamentales y del PP. Antes veían enormes dificultades y ahora ven posible superarlas.

Las conversaciones con Ciudadanos se mantienen aunque las fuentes consultadas no quieren aportar datos salvo que la comunicación es fluida. El problema mayor está con el PNV, toda vez que la condición de los nacionalistas vascos nada tiene que ver con los números. Los peneuvistas sostienen que mientras el Gobierno tenga activado el artículo 155 de la Constitución en Cataluña no pueden contar con ellos para aprobar los Presupuestos de 2018. La intervención del Ejecutivo en esa comunidad autónoma se extinguirá cuando se forme un Gobierno autonómico, lo que no parece que vaya a ocurrir de manera inmediata.

Esta es la razón que el Ejecutivo argüirá con el PNV para hacerles ver que si no hay Govern en Cataluña es por el bloqueo al que ha conducido la división de los partidos independentistas, no por deseo del Gobierno central.

Distintas fuentes sostienen que el presidente, Mariano Rajoy, quiere a toda costa que esta situación termine y que Cataluña tenga su propio Ejecutivo. Desde la perspectiva gubernamental se considera que si el tiempo transcurre y el empantanamiento sigue en Cataluña el Ejecutivo tendrá argumentos para convencer al PNV de que levante su condición y se avenga a aprobar los Presupuestos, ya que no está en la mano de Rajoy forzar que haya Govern.

El Gobierno cuenta con aprobar los Presupuestos en un Consejo de Ministros extraordinario el 27 de marzo, ya en Semana Santa, sin acuerdo previo con el PNV, para, después, intentar convencer a este partido durante la tramitación parlamentaria.

En 2017, el Gobierno acordó con el PNV emplear 3.380 millones de euros para impulsar los tramos pendientes del AVE en Euskadi. Sin embargo, esa inversión, como otras en infraestructuras, se repartió entre los Presupuestos de los próximos años. En consecuencia, las cuentas de 2017 solo incluyeron una décima parte del montante total acordado. Los Presupuestos de 2018 deben sustentar parte de esas inversiones, lo que fuentes del PP consideran un incentivo para los nacionalistas.

En el PNV se asegura que las conversaciones para los Presupuestos de 2018 no se han producido, pero esta ausencia de diálogo está dentro de la lógica de que no habrá negociaciones hasta que el Gobierno lleve las cuentas al Congreso y se analice la situación política catalana.

Con Ciudadanos las cosas han cambiado para mejor, aunque Albert Rivera mantiene la exigencia de que dimita la senadora Pilar Barreiro si el juez mantiene su imputación. No creen en la dirección del PP que una vez salvados otros obstáculos —como la equiparación salarial de las fuerzas de seguridad— Ciudadanos vaya a oponerse a aprobarlos por esa razón. Y también se señala que es probable Supremo resuelva antes ese conflicto al levantar o mantener la imputación de la senadora.

El voto canario

También Pedro Quevedo (Nueva Canarias) y Ana Oramas (Coalición Canaria) son imprescindibles para sumar con el PP (137), Ciudadanos (32) y PNV (5) los votos necesarios. Mariano Rajoy ha multiplicado sus visitas y guiños a Canarias. "Pero no podemos dar por cerrado algo que no está abierto", advierte Quevedo. "No hemos iniciado la negociación. No ha habido ni una reunión".

Fuentes de Coalición Canaria indican que apoyarán los Presupuestos si recogen la agenda canaria: mejora del regimen económico y fiscal, convenios de carreteras, obras hidráulicas o bonificación del transporte aéreo.