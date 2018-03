Directo | La prisión permanente revisable, a debate en el Congreso

EL PAÍS

Justicia Universal. Interviene el representante del PSOE, que anuncia que no va a apoyar la iniciativa del PP, a la que pretenden añadir tres nuevos supuestos delictivos. "Optar por ampliar el catálogo, con tantas trabas, con tantas restricciones que hacen casi imposible perseguir estos delitos no es la vía". "No nos vamos a prestar a seguirles el juego", ha dicho el diputado socialista.