Junts per Catalunya insiste: “Estamos a tiempo para investir a Jordi Sànchez”

Junts per Catalunya insiste en investir al expresidente de la ANC, Jordi Sànchez. 29 diputados de la formación nacionalista se han reunido este miércoles con el expresidente Carles Puigdemont en Bruselas para decidir sobre el próximo Govern tras los intentos fallidos con Puigdemont —huido— y el propio Jordi Sànchez —en prisión—. El resultado de las conversaciones ha sido volver sobre sus pasos y reintentar la opción de Sànchez. "Estamos en tiempo y forma para garantizar la investidura", afirmó su portavoz, Eduard Pujol.

Pujol, que atendió a la prensa mientras la reunión continuaba después de más de seis horas, cerró la puerta a cualquier candidato alternativo —en las últimas horas sonaba el nombre de Jordi Turull para desencallar la situación—, y descartó la convocatoria de nuevas elecciones. "No es el escenario sobre el que trabajamos hoy", ha asegurado. JuntsxCat no ha aclarado qué plazos maneja para poner en el sillón del Govern a Sànchez. El candidato está encarcelado en la prisión madrileña de Soto del Real desde el pasado mes de octubre, y el Tribunal Constitucional ha denegado su excarcelación. Pujol comparó la configuración de un Ejecutivo en Cataluña con las dificultades de la canciller Angela Merkel para formar gobierno en Alemania, y dejó entrever que el proceso puede alargarse. "La formación de un gobierno no es fácil, y debería ser parte de la vida de una democracia sana", dijo.

El anuncio se produjo en la sala Alfred Hitchcock del hotel Marivaux, un antiguo cine reconvertido en alojamiento turístico situado en el centro de Bruselas. Preguntado sobre si con su insistencia en investir a Sànchez priorizan el deseo de poner en evidencia al Gobierno español frente a acabar con la aplicación del artículo 155, el portavoz respondió que "las dos cosas son compatibles".

El puente aéreo Barcelona-Bruselas funciona a pleno rendimiento. En la tercera reunión celebrada por el partido en la capital belga, Puigdemont congregó en torno a su persona el debate sobre el nombre del próximo hombre que se sentará en la presidencia de la Generalitat aunque ya haya renunciado a asumir el cargo. Públicamente, Junts per Catalunya defiende la tesis de que hay tiempo para el nombramiento de Sànchez, aunque esa misma obstinación ya la mostraron con Puigdemont antes de renunciar a su investidura. "De la reunión sale un mensaje: habrá Gobierno en Cataluña con presencia de Junts per Catalunya, el Gobierno que representa la centralidad del país", zanjó Pujol.