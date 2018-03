Rozalén, a Gabriel: “Ojalá puedas enviarnos amor a este mundo macabro”

La cantante Rozalén se ha sumado este martes a través de sus redes sociales a las muestras de cariño y apoyo a la familia de Gabriel Cruz, cuya canción favorita era, según ha contado la familia, el tema Girasoles de la artista manchega. En un emotivo post en su muro de Facebook y en su cuenta de Instagram, Rozalén ha querido "compartir" sus sentimientos tras conocer la muerte del niño. Tras el funeral del niño, celebrado esta mañana en Almería, los padres del niño, presuntamente asesinado por la pareja del padre y cuyo cadáver se encontró el domingo en su maletero, han invitado a que "todo el mundo ponga hoy en su nombre" esta canción.

"Ojalá puedas enviarnos un poquito de Amor a este mundo macabro, a pesar de lo que han hecho contigo, a pesar de todo el odio que se ha levantado y escupido en redes sociales", ha escrito la cantante. Frente a esas reacciones, Rozalén ha destacado el comportamiento "ejemplar" de los padres del pequeño en "días en los que parece imposible tener fe en la Humanidad" en la que "mañana hay que seguir confiando".

"Pienso inevitablemente en mi sobrino, en los niños que suben a cantar con nosotros al escenario y soy incapaz de pensar lo que puede sentir su familia. Perder un hijo es lo más duro que puede ocurrirte en la vida. Más en estas circunstancias", ha escrito la cantante para la que, a partir de ahora "será imposible cantar" sus Girasoles y "no pensarle un poquito".

La intérprete ya había dedicado su tema en un concierto en Sevilla el sábado pasado, antes de conocerse el trágico final del pequeño almeriense y en su post. "El sábado tuve la oportunidad de hablar con los padres de Gabriel. No tenía ni idea de qué decirles. Imaginaos. Querían pedirme permiso y utilizar 'Girasoles' para dedicársela a la gente buena. ¡Para que veáis cómo son!, cuenta la artista, que revela que hablaron de conocerse pronto. "Ojalá ya esté Gabriel con nosotros y pueda cantar contigo' me dijeron. Esa noche en Sevilla todos la cantamos enviándoles nuestra energía. Y al día siguiente la horrible noticia", añade.

Horas después, la madre del niño, rota de dolor y cansancio, ha invitado a todo el mundo a que escuche en nombre de su hijo la canción Girasoles, uno de los últimos temas que bailó con el niño. "Sabemos que Gabriel está ya en algún lugar con sus peces y que la bruja mala del cuento ya no existe", ha dicho Patricia, quien ha dicho que se queda "con la cantidad de cosas buenas que ha sacado de todo el mundo" su hijo durante los días desaparecido y ha suscitado una ola de solidaridad inédita, informa Europa Press.

"Ayer nos llegó por Internet un cuento muy bonito, que decía que nosotros no habíamos perdido, que mi hijo había ganado, no solo porque había desaparecido la bruja mala del cuento", ha añadido. "Me gustaría pediros, porque fue de los últimos temas que bailamos juntos, que hoy todo el mundo en su nombre ponga 'Girasoles'. Que la bruja ya está donde tiene que estar, que no le demos más vueltas. Y arriba la buena gente y los buenos corazones", ha concluido. Rozalén - Girasoles es trending topic en Twitter en España.