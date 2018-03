Los independentistas celebran la sentencia de Estraburgo sobre la quema de fotos de los reyes

El mismo día en que ERC presenta una iniciativa en el pleno del Congreso para derogar los artículos del Código Penal en los que se castiga con penas de prisión el delito de calumnias o injurias a los miembros de la Casa del Rey, el Tribunal de Estrasburgo ha condenado a España por considerar desproporcionada la pena de cárcel por quemar fotos de los Reyes, que inscribe en el derecho a la libertad de expresión. "Veremos si el Congreso acerca España a Ankara o a Estrasburgo", ha manifestado el diputado de Esquerra Gabriel Rufián, después de conocer la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y celebrarla, junto a otros independentistas.

La CUP ha celebrado que la sentencia de Estrasburgo da la razón a dos condenados por quemar fotos de los reyes Juan Carlos y Sofía en septiembre de 2007 en Girona y avala la libertad de expresión. La sentencia cree que no puede considerarse una manifestación del discurso del odio, y pide devolverles la multa que tuvieron que pagar y sumar 9.000 euros de indemnización. "Otra vez, el Estado español sale condenado por vulnerar los derechos humanos. ¡La libertad de expresión siempre acaba ganando! ¡Enhorabuena!", han manifestado los anticapitalistas a través de Twitter.

El coordinador de CatComú, Xavier Domènech, ha augurado que esta no será la última vez que el tribunal "saca los colores" a la judicatura española. "La defensa de los derechos y las libertades es una cuestión democrática esencial. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos vuelve a sacar los colores al aparato judicial. No será la última vez", ha dicho Domènech también en un tuit.

“Se está vulnerando la libertad de expresión en nuestro país por la existencia de leyes anacrónicas que protegen y sobreprotegen a instituciones como la monarquía por encima de la libertad de expresión”, ha manifestado en la misma línea el coordinador federal de IU, Alberto Garzón, informa José Marcos. “Esperamos es que el resto de grupos políticos en esta Cámara [el Congreso] entienda que es el momento no solo de derogar artículos del código penal como el de las injurias a la Corona sino también revisarlo, incluido el artículo 578, para que en nuestro país se pueda preservar el derecho a la libertad de expresión”, ha añadido.

El portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta, cree que la sentencia de Estraburgo puede "llamar al engaño" y defiende que la sentencia no cuestiona el delito de injurias al Rey, informa J.J. Gálvez. "Nosotros siempre respetamos las sentencias de los tribunales, cuando cuadran con lo que nos gusta y no. Si este tribunal cree que unos actos en concretos no son injurias, se acata y se respeta. Pero sigue existiendo un delito de injurias", ha declarado.

El PNV considera acertada la sentencia del tribunal. En los pasillos del Congreso, el portavoz parlamentario del PNV, Aitor Esteban, ha afirmado que hay que tenerla "muy en consideración" porque ocupa una posición "más alejada" y, por tanto, "más neutral" a la hora de tomar decisiones.