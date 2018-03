La Audiencia rechaza volver a investigar a la esposa de ‘El Chicle’

Los jueces no ven "indicios racionales suficientes" de que Rosario R.F., esposa de El Chicle, participase de alguna manera junto a su marido en el secuestro y muerte de Diana Quer. En la resaca del fin de semana en el que se conoció una carta de José Enrique Abuín involucrando a su pareja en los hechos por los que está encarcelado, la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña ha confirmado el auto del juez instructor en el que archiva provisionalmente la investigación contra ella. "Las diligencias practicadas no parecen situarla en la noche del 21 al 22 de agosto de 2016 junto a su esposo en la salida de este de su domicilio", recoge el auto fechado el pasado 28 de febrero que ha sido notificado este lunes a las partes. Los padres de la víctima, Diana López-Pinel y Juan Carlos Quer, habían recurrido la desimputación acordada por el titular del juzgado de Instrucción 1 de Ribeira, Félix Isaac Alonso, el pasado 9 de enero, pero la Audiencia respalda esta decisión, ahora ya sin posibilidad de recurso.

Rosario R. fue detenida junto a su esposo antes de la aparición del cuerpo de Diana Quer porque había asegurado a los investigadores que aquella noche había acompañado a su marido con la intención de robar combustible de camiones. Esa declaración, amparada también por unos cuñados del autor confeso de la muerte de la joven madrileña, fue una de las causas por las que se demoró hasta finales de año el arresto del principal sospechoso. Pero tras su detención, Rosario R. decidió dejar de respaldar al padre de su hija: aquella madrugada del 22 de agosto, fiesta patronal del Carmen dos Pincheiros en A Pobra, el pueblo de veraneo de la familia Quer, El Chicle salió solo y su pareja se acostó temprano.

Los magistrados de la Sección Sexta, con sede en Santiago de Compostela, recuerdan en su auto que el sobreseimiento provisional no se acordó teniendo en cuenta únicamente la última declaración de Rosario R. ante la Guardia Civil y su testimonio en presencia del juez, en los que se retractó y desmontó la coartada de El Chicle. Para desimputarla, el juez tuvo también en consideración las declaraciones judiciales de los cuñados de El Chicle, una hermana de Rosario y su esposo, que compartían con ellos la misma casa en Rianxo (A Coruña). Los dos explicaron al juez a principios de enero que recordaban que aquella noche Rosario "se encontraba en su domicilio en pijama". Es más, su hermana le pidió "que bajase el volumen del televisor" porque al día siguiente debía madrugar y quería dormir.

Además, tal y como recuerda ahora la Audiencia y comprobó la Guardia Civil desde que El Chicle se convirtió en sospechoso, "el terminal telefónico de Rosario la ubica en su vivienda". Y el propio imputado, en la última declaración en el cuartel de A Coruña, cuando decide confesar el lugar donde se hallaba el cuerpo de Diana Quer y cuenta que murió por un atropello fortuito, exculpa a su pareja.

"Ninguno de los informes obrantes en autos aporta indicio alguno de la participación de Rosario en los hechos. No se trata de que dichos informes no descarten la participación en el hecho de terceras personas, como argumenta el recurrente, sino que deben determinar la existencia de dichos indicios en la persona de la investigada", continúa el auto que confirma el archivo. "En fase de instrucción ha de aportarse un bagaje de indicios de criminalidad suficiente que permita cuestionar la presunción de inocencia de la investigada", responde la Audiencia al abogado de la familia Quer, Ricardo Pérez Lama. Algo que, "por el momento, no parece existir". "Ninguna de las diligencias propuestas por los recurrentes permiten inferir que puedan aparecer nuevos indicios frente Rosario", zanjan los magistrados. Para la Sección Sexta, además, en el caso de Rosario R. es "aplicable" la excusa absolutoria por encubrimiento del cónyuge contemplada por el Código Penal.