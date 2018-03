El PSOE exige más dinero para todas las comunidades para cerrar un pacto de financiación con el Gobierno

Mariano Rajoy apuesta por alcanzar un pacto sobre financiación autonómica con el PSOE para desactivar cuanto antes el auge de Rivera en los sondeos. Los socialistas han recordado al Partido Popular que tienen la mano tendida para buscar un acuerdo pero que no aceptarán ninguna propuesta que no incluya un aumento de la financiación. "Ellos saben cuál es la propuesta del PSOE: suficiencia financiera y mantenimiento del Estado del bienestar", ha afirmado Adriana Lastra este lunes.

"A veces nos llama el Gobierno, pero no nos pone ninguna propuesta encima de la mesa", ha contestado la número dos del PSOE a preguntas de la prensa sobre el contenido de un posible acuerdo con el partido del Gobierno. "El PP no tiene credibilidad ni tiene un modelo. Además está incumpliendo con la ley. Nosotros tenemos la mano tendida. Todos los socialistas estamos de acuerdo en que es necesario un nuevo modelo de financiación y estamos de acuerdo en lo esencial. Cuando tengamos noticias del Gobierno convocaremos el Consejo de política federal con los presidentes autonómicos", ha añadido Lastra.

“Ante la parálisis de la oposición, nosotros hemos propuesto un acuerdo”, ha dicho el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, tras el comité de dirección de su partido. “Estará en breve”, ha asegurado justo un mes después de que Mariano Rajoy encargara a sus líderes territoriales que consensuaran una posición interna. “Las Comunidades Autónomas del PP estamos de acuerdo. En unas pesa más el criterio poblacional, porque ha habido un incremento de la población, y también gobernamos en otras en las que el criterio de dispersión hace que la prestación de servicios sea más cara”, ha añadido. Y ha rematado: “Por parte del PP ya está muy avanzado ese documento común entre las diferentes Autonomías. Esperemos también por parte del PSOE”.

"No nos preocupa en absoluto [que Rajoy busque un acuerdo con Sánchez]. La ley de financiacion lleva caducada desde hace años. Si por fin se decide hacerle aunque sea para frenar a Ciudadanos, bienvenido sea", ha respondido José Manuel Villegas. El número dos del partido de Albert Rivera ha reconocido sin embargo que no entiende muy bien esa motivación. "Si al menos eso sirve para que se salga de la paralisis, por nosotros bienvenido ese acuerdo. Esperemos que sea para mejorar estas políticas y para mejorar la vida de los ciudadanos. Esperamos que no sea un reparto de dinero con objetivos electoralistas ni para arreglar los problemas en las encuestas del PP", ha añadido.

Fuentes de la Junta de Andalucía han mostrado su escepticismo ante un hipotético movimiento del Gobierno: "No hay ningún nuevo contacto con la Comunidad. En relación a la voluntad de reformar la financiación autonómica, Rajoy tiene nula credibilidad. Tiene que presentar una propuesta de manera urgente, pero así llevamos desde 2013".

En el Gobierno vasco también son escépticos aunque no les afecte. Se sienten a salvo con el reciente acuerdo del Cupo y actualización del Concierto. Fuentes oficiales creen, no obstante, que es urgente resolver las necesidades de financiación de las comunidades de régimen común.

Con información de Jordi Pérez Colomé, Juan José Mateo, J.J. Gálvez, Javier Martín-Arroyo, Pedro Gorospe.