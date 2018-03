Caso Gabriel: los investigadores, pendientes de la autopsia del niño

Vídeo: momento de la detención de Ana Julia Quezada. Foto: EP | Vídeo: Atlas

Los investigadores de la Guardia Civil están pendientes de la autopsia del niño Gabriel, cuyo cuerpo fue hallado este domingo en el maletero del coche de Ana Julia Quezada, pareja del niño desaparecido en Las Hortichuelas (Almería) y única detenida por la desaparición del menor. Quezada, de 43 años y nacionalidad dominicana, fue conducida ayer a la Comandancia de la Guardia Civil de Almería, donde se han producido los primeros interrogatorios. El resultado de las pruebas forenses será clave para determinar qué ocurrió con el niño de ocho años desde la última vez que fue visto, cuando el 27 de febrero por la tarde abandonó la casa de su abuela Carmen para ir a jugar con unos primos a una casa situada a poco más de 100 metros.

De forma paralela, la Policía Nacional está indagando sobre los años en los que Ana Julia Quezada residió en Burgos. Los agentes recaban desde ayer la mayor información posible sobre el paso de Quezada por esta ciudad, donde reside una hija suya de unos 20 años. En concreto, están revisando los archivos de la muerte de otra niña de cuatro años en Burgos a la que la detenida por la desaparición de Gabriel cuidó junto a otra hermana de dos años. Según algunos vecinos de la familia para la que trabajaba, la niña cayó por una ventana. "Aunque siempre pareció raro que hubiera podido hacerlo sola", asegura un vecino. Ana Julia no fue sospechosa de un suceso que se cerró como una "muerte accidental", según las fuentes consultadas. De hecho, estas fuentes no pudieron precisar siquiera si la mujer se encontraba en la vivienda cuando la niña falleció. La detenida llegó a Burgos procedente de su país natal, la República Dominicana. Allí estuvo residiendo con quien entonces era su pareja hasta que los dos se desplazaron en 2014 a la localidad de Las Negras, en Níjar.

Patricia Ramírez, la madre del pequeño Gabriel, ha pedido que cesen los mensajes de rabia contra la detenida. "No quiero que todo termine con la rabia que esta mujer ha sembrado. Gabriel no se lo merece", ha pedido en el programa Más de Uno de Onda Cero. Ramírez también ha agradecido el apoyo y los mensajes de cariño que ha recibido desde que el menor desapareció: "Aunque no haya habido final feliz; el pescaíto se nos va nadando hacia el cielo", ha añadido.

Por otro lado, el Palacio Provincial de la Diputación de Almería acogerá la capilla ardiente de Gabriel Cruz Ramírez para un velatorio público cuyo horario se conocerá este lunes.La institución provincial ha informado en una nota de que, en coordinación con los familiares del pequeño, está organizando un velatorio público para que toda la sociedad pueda despedirse del pequeño. "La familia quiere compartir con los almerienses y el resto de ciudadanos del país su agradecimiento por las muestras de cariño recibidas", ha asegurado la Diputación, que ha señalado que el Patio de Luces será el salón noble "donde la provincia podrá arropar a un niño que ha llegado al corazón de todos los españoles".

La provincia vive este lunes el primer día de luto oficial con numerosos actos oficiales en memoria del menor fallecido. El alcalde de la localidad almeriense de Vícar, Antonio Bonilla, ha convocado a las 11.30 una concentración en memoria del pequeño Gabriel Cruz. El alcalde ha añadido que la "dolorosa noticia les ha partido el corazón", y que ha supuesto una "consternación colectiva" en el municipio, ya que se trata de un lugar donde "la convivencia y la armonía es un hecho evidente".