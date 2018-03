Dos centenares de mujeres levantan a pulso una gran falla en Valencia contra el cáncer de mama

12 mujeres sonriendo junto a 12 personajes conocidos en diferentes ámbitos de la cultura y el deporte, son los protagonistas del calendario solidario de la Falla Palleter–Erudit Orellana.

El calendario benéfico de la falla se presentó hace unas semanas en la Casa de América de Madrid con el apoyo de sus protagonistas, los deportistas Amaia Valdemoro, Elisa Aguilar, Vicente del Bosque, David Meca, Almudena Cid, Chema Martínez, los periodistas Matías Prats junior, Rafa Sahuquillo, Màxim Huerta y Ana Cuesta, el cantante Blas Cantó, la presentadora Elsa Anka, el diseñador Francis Montesinos y la modelo Paola Dominguín. Junto a ellos, las otras protagonistas del almanaque, María Amparo, Inma, Mila, Paz, Manuela, Isabel, Loles, Paz, Gloria, Mari Luz, Mercedes y Tina, todas ellas con el reto común de vencer al cáncer de mama.

En la rueda de prensa también estuvieron presentes Ana Lluch, jefa del Servicio de Oncología y Hematología del Hospital Clínico de Valencia, Vicente de Juan, director económico del Incliva y Tanya Fleytas, oncóloga del Hospital Clínico, y los padrinos de la iniciativa, el fotógrafo Víctor Cucart y la periodista Inés Ballester.

“Conozco bien la vertiente más crítica y creativa de las Fallas, pero me sorprendió este otro tipo de reivindicación, con el que no dudé un minuto en colaborar”, destaca Inés Ballester “No me siento portavoz de nadie, yo solo hablo del cáncer en primera persona a través de mi experiencia porque cada mujer lo vive de manera diferente, pero desde luego pienso estar como una más y me estoy planteando hasta participar en la ofrenda”.

El que sí tiene claro que acompañará a la falla en la ofrenda es el otro padrino, el popularísimo fotógrafo de los famosos Víctor Cucart, entre sesión de fotos en Londres y Roma, hará una parada en Valencia. “Tenía claro que quería fotos de calle, nada de estudio. imágenes que reflejaran las mujeres que yo he conocido: fuertes y valientes. Me dejo mucho llevar por la personalidad del personaje, así que estas fotos tenían que reflejar positividad, alegría y complicidad.”