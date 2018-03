Podemos mantendrá su nombre en las elecciones de 2019 salvo excepciones como los Ayuntamientos del cambio

Podemos no renunciará a su nombre en las elecciones municipales, autonómicas y europeas de 2019. Podrá haber ciertas excepciones, que se concentrarían en los denominados Ayuntamientos del cambio. Pablo Iglesias ha sido tajante sobre la presencia de su partido en las marcas electorales de las coaliciones en las que concurrirá. Su intención es hacerlo con IU y Equo y en Cataluña con En Comú Podem. "Podemos es el principal significante del cambio y el nombre de Podemos debe estar visible en todos los procesos electorales en los que nos presentemos (...) Tenemos que estar en las próximas elecciones, municipales, autonómicas, europeas, con nuestro nombre", ha sentenciado en el Consejo Ciudadano Estatal, el principal órgano entre asambleas de Podemos.

Frente a la norma general, la dirección de Podemos baraja que pueda haber casos especiales en los que la marca ya está implantada y puede ser perjudicial cambiarla, como es el caso de Ahora Madrid, que gobierna el Ayuntamiento de Madrid. "Entiendo que podrá haber algunas excepciones, especialmente en los municipios donde se han consolidado gobiernos del cambio en los que participamos, pero la regla general es que la gente pueda votar a Podemos en las próximas elecciones sin perjuicio de que nos presentemos con otras fuerzas políticas que en sus diferentes ámbitos deban tener la visibilidad que les corresponda", ha observado el secretario general de Podemos.

Consulta a los inscritos en marzo En última instancia serán las bases de Podemos las que voten el nombre con que se presentarán en los diferentes procesos electorales, según se aprobó hace un año en Vistalegre II. Iglesias espera que en marzo se consulte a los inscritos si se presentan con el nombre de Podemos y en coaliciones teniendo en cuenta que en el ámbito municipal "ya hay marcas consolidadas". "Pero la regla general es que el nombre de Podemos sea visible y vayamos en coalición", ha subrayado. Así, la pregunta a todos los inscritos de las comunidades autónomas donde hay previstas elecciones en 2019 será "¿Apoyas que PODEMOS se presente a las próximas elecciones AUTONÓMICAS en coalición con las fuerzas políticas aliadas del espacio del cambio y con la palabra PODEMOS (en los idiomas que corresponda) formando parte del nombre de la candidatura?". Lo mismo sucederá en el caso de las elecciones municipales. En este caso, la pregunta que se formulará a las bases será "¿Apoyas que PODEMOS se presente a las próximas elecciones MUNICIPALES en coalición con las fuerzas políticas y las plataformas municipalistas aliadas del espacio del cambio y con la palabra PODEMOS (en los idiomas que corresponda) formando parte del nombre de la candidatura, salvo donde ya exista una “marca” consolidada?". Los inscritos también decidirán la forma de presentarse en las elecciones europeas. "¿Apoyas que PODEMOS se presente a las próximas elecciones EUROPEAS en coalición con las fuerzas políticas aliadas del espacio del cambio y con la palabra PODEMOS (en los idiomas que corresponda) formando parte del nombre de la candidatura?", será la pregunta que tendrán que responder.

La responsable de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, de Anticapitalistas, ha reclamado que la marca no se imponga en las candidaturas municipales de unidad popular. También ha recomendado que en el ámbito local las negociaciones entre las distintas fuerzas se aborden entre iguales. Mientras IU aboga por un acuerdo marco que sirva de base para las negociaciones en el conjunto del Estado, Podemos cree más eficiente no interferir con un acuerdo global en los acuerdos regionales y locales.

En plenas conversaciones con IU para acordar la letra pequeña de la coalición que pretenden mantener en los comicios del año que viene, desde la dirección estatal de Podemos como la de IU coinciden en que las negociaciones avanzan bien. No obstante, también se contempla que haya territorios donde la confluencia no será posible. Como en Asturias, donde hoy por hoy se antoja imposible.

"Debemos apostar por la confluencia con las fuerzas políticas hermanas y todos aquellos sujetos que puedan sumar al proyecto del bloque histórico del cambio", ha instado Iglesias. "Debemos ir con ellos a las elecciones europeas, autonómicas y a las municipales. Me consta que hay territorios donde los encuentros con otras organizaciones son más difíciles, pero nuestra voluntad debe ser siempre la de sumar fuerzas desde la diversidad", ha reconocido no obstante el líder de Podemos. Con la salvedad de las dificultades que se pronostican en Asturias, la dirección de Podemos contempla que la confluencia con IU no sea factible en ciertos municipios, sobre todo del interior.