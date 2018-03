Las mujeres exigen medidas urgentes tras el éxito del 8 de Marzo

La huelga “ha sido un éxito”, valoraban este viernes las responsables de Igualdad de los sindicatos mayoritarios, Elena Blasco (CC OO) y Cristina Antoñanzas (UGT). “Ojalá el Gobierno reaccione y no niegue la realidad”, pide Blasco. “Esperamos que el Gobierno y los empresarios se pongan ya a negociar temas que están encima de la mesa y sobre los que no han tenido la dignidad de hablar en dos años”, añade Antoñanzas. Ambas centrales convocaron paros de dos horas por turno para hombre y mujeres, frente a la demanda de colectivos feministas, que pedían su respaldo para una protesta de 24 horas que implicara solo a las mujeres, por lo que han recibido críticas. De cara al año que vienen, no obstante, no descartan la huelga completa: “Si la situación continúa así, se haría si fuese necesario”, dice la responsable de CC OO. “Si las cosas no cambian, para 2019 habrá que plantearse otras cuestiones. No sé si una huelga pero habrá que ser más contundente”, añade la de UGT.