Urkullu ve “triste y lamentable” que EH Bildu no acuda al homenaje a las víctimas

El lehendakari, Iñigo Urkullu, se ha mostrado este viernes apenado por la decisión de EH Bildu de ausentarse en el acto institucional de homenaje que se tributará mañana en Bilbao a todas las víctimas del terrorismo. Ha considerado "triste y lamentable" que la coalición abertzale, presente en las dos ediciones anteriores, se ausente de esta conmemoración convocada bajo el lema Fue injusto y que cuenta, ha insistido, con el apoyo "unánime" de todos los damnificados por la violencia terrorista.

EH Bildu ha decidido no acudir este año al acto que el Gobierno vasco ha organizado este sábado con motivo del Día Europea de las Víctimas del Terrorismo. La coalición independentista ha justificado su ausencia porque se trata de una convocatoria "no inclusiva" y su eslogan contra la injusticia que supuso el terrorismo no es el más acertado para sumarse a la misma. La izquierda abertzale ha sido la que se ha descolgado de la concentración, puesto que EA (forma parte de la coalición junto a Sortu y Alternatiba) sí enviará a un representante al acto previsto en Bilbao.

Urkullu ha manifestado este viernes que "es una pena" que EH Bildu dé la espalda al homenaje a las víctimas del terrorismo "cuando era tan fácil lograr la unidad". "Lo triste y lo lamentable es que haya representantes de formaciones políticas que no comparte el mensaje Fue injusto, aprobado unánimemente por las víctimas", ha manifestado durante la presentación en Vitoria del documento Visión del futuro en Europa que el Gobierno vasco va a enviar a la UE.

Es la tercera vez que el Gobierno vasco y el Consejo de Participación de Víctimas, impulsor de la iniciativa, celebra un acto de homenaje a los damnificados por el terrorismo. En 2016 se celebró por primera vez bajo el lema Su vacío es parte esencial de la construcción del futuro, y contó con la asistencia del parlamentario de EH Bildu Julen Arzuaga. El año pasado, en Vitoria y bajo con la consigna Memoria y futuro. Construir juntos, lo hizo la parlamentaria Jone Goirizelaia.

La ausencia de EH Bildu en el homenaje a las víctimas contrasta con su presencia el año pasado en uno de los actos organizados en Ermua (Bizkaia) al cumplirse 20 años del secuestro y asesinato del edil del PP Miguel Ángel Blanco. Hace solo dos semanas, cuatro representantes de la coalición (Maddalen Iriarte, Miren Larrion, Julen Arzuaga y Pello Urizar) asistieron al homenaje al socialista Fernando Buea y el escolta Jorge Díez, asesinados por ETA. Y el pasado fin de semana, Iriarte acudió a que se tributó en Mondragón (Gipuzkoa) al concejal socialista Isaías Carrasco.

El lehendakari ha lamentado que, en esta ocasión, EH Bildu no esté presente en un evento en memoria de "todas las víctimas del terrorismo, sean de ETA, del Batallón Vasco Español o del GAL", máxime cuando "han tenido el paraguas para poder refugiarse en aquello que no se atreven a decir públicamente".

En la misma línea, el secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del Gobierno vasco, Jonan Fernández, ha señalado que "cuesta entender" que desde EH Bildu no se asuma el lema Fue injusto y ha incidido en que "cuando se elige un lema como este, en quien debemos pensar y centrar el análisis es en las víctimas".