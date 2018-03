Cataluña: de la investidura aplazada de Puigdemont al pleno frustrado del próximo lunes

El presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, ha aplazado este viernes sine die el pleno de investidura del candidato Jordi Sànchez, después de que la defensa del encarcelado le haya comunicado que presentará una demanda el próximo lunes 12 de marzo ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Tras la renuncia de Carles Puigdemont, las formaciones independentistas habían pactado que Sànchez fuera la persona elegida para sustituir al expresidente. Sin embargo, el juez Pablo Llarena denegó el permiso al exlíder de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) para acudir a la investidura.

EL PAÍS recopila los momentos más destacados en la política catalana desde la fallida investidura de Puigdemont el pasado 30 de enero hasta el último aplazamiento de este viernes:

El presidente del Parlament, Roger Torrent. GIANLUCA BATTISTA

30 de enero | Torrent aplaza el Pleno pero mantiene a Puigdemont como candidato

El presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, aplazó sine die el debate de investidura en el que se iba a votar la candidatura de Carles Puigdemont como futuro presidente de la Generalitat. Torrent pidió en un alegato contra el Gobierno y el Tribunal Constitucional que "se deshaga la chapuza jurídica que perpetró para no contradecir al Gobierno español", en referencia al auto emitido días atrás en el que se prohibía la investidura de Puigdemont si no se presentaba físicamente en la Cámara regional y con autorización del Supremo. La decisión de Torrent buscaba ganar tiempo para que las tres fuerzas independentistas lograsen un acuerdo sobre la investidura, su procedimiento y cerrar los puntos del programa de Gobierno. Tras la suspensión, centenares de manifestantes protestaron ante el Parlament durante seis horas rompiendo el cordón policial.

1 de febrero | Puigdemont: "Esto se ha terminado. Los nuestros nos han sacrificado"

El expresidente reconoció su estado de ánimo en unos mensajes enviados al extitular de Sanidad, Toni Comín, revelados por el Programa de Ana Rosa. "El plan de Moncloa triunfa", sostuvo. Los mensajes fueron enviados horas después de conocerse el aplazamiento de la investidura. Unas horas más tarde, el propio Puigdemont asumía la autoría de esas comunicaciones. “Soy humano y hay momentos en los que yo también dudo. También soy el presidente y no me arrugaré ni me echaré atrás ¡Seguimos!” Ese mismo día, el exvidepresidente Oriol Junqueras planteó un nuevo escenario político al sugerir combinar una presidencia de la Generalitat "simbólica" con otra efectiva. Pasadas 48 horas, también se filtró la frustrada negociación que mantuvieron Junts Per Catalunya, la CUP y ERC en la mañana de la fallida investidura para desbloquear la situación y "materializar la república". La formación presidida por Marta Rovira no acudió a la reunión.

Puigdemont celebra un gol del Girona en un pub de Bruselas junto al empresario Josep María Matamala. DELMI ÁLVAREZ

7 de febrero | Puigdemont cumple 100 días de estancia en Bruselas

Después de viajar a Bélgica el 30 de octubre de 2017, Puigdemont se instaló en Bruselas en un intento de internacionalizar el procés. En todo ese tiempo, el expresidente asumió diferentes papeles: acudió a diversas conferencias tanto dentro como fuera del territorio belga, encabezó la manifestación independentista en Bruselas y fue muy activo en la red social Twitter. Mientras tanto, en Cataluña, las formaciones independentistas debatían qué pasos dar para proclamar a Puigdemont presidente, al menos "de manera simbólica". Una decisión que el Gobierno de Rajoy no veía con malos ojos siempre y cuando el nombramiento honorífico "no provocara ningún tipo de gasto al erario público". En la semana del 7 de febrero, uno de los nombres que más resonaba para sustituir al político catalán era el de Elsa Artadi, su mano derecha.

26 de febrero | Puigdemont y ERC apuestan por Jordi Sànchez para la presidencia

A finales del mes pasado, el optimismo en las filas de Junts Per Catalunya y Esquerra se acrecentó al anunciar que habían llegado a un acuerdo global para repartirse el control de los medios de comunicación públicos. Este paso ayudó a allanar el camino para la formación de un nuevo Govern presidido ya no por Puigdemont, sino por el líder independentista Jordi Sànchez, en prisión preventiva desde el 16 de octubre de 2017. Tras el anuncio, el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, instó a Torrent a "hacer su trabajo y proponer un presidente libre de causas judiciales".

Carles Puigdemont al comienzo de su discurso en Gante el martes pasado. DELMI ÁLVAREZ

1 de marzo | Puigdemont renuncia a presidir la Generalitat

El político catalán, a través de un vídeo grabado, anunció que renunciaba de forma "provisional" a la presidencia de la Generalitat y proponía como sustituto a Jordi Sànchez, número dos de su lista. Con esta decisión Puigdemont hacía caso omiso a los avisos del Gobierno de que no "toleraría que Cataluña se quedara en manos de un dirigente con cargas judiciales".

2 de marzo | Altos cargos de la Generalitat pagan la manutención de Puigdemont

Tan solo dos semanas después de conocerse que Puigdemont había alquilado una casa en Waterloo por 4.400 euros al mes, transcendió quién había ayudado al expresidente a sufragar el grueso de la operación: empresarios amigos, altos cargos de la Generalitat y el PDeCAT. El mismo Puigdemont reiteraba en una entrevista a RAC1 que la manutención de su estancia no provenía del dinero de los catalanes.“Lo pagamos nosotros personalmente y gente de su bolsillo, de mi entorno, que pone dinero. Amigos. Hay gente que voluntariamente expresa su solidaridad haciendo posible el sostenimiento, con las limitaciones obvias, del Gobierno en el exilio”.

Vidal Aragonés anuncia el rechazo de la CUP a la investidura de Sànchez. M. MINOCRI

3 de marzo | La CUP rechaza investir a Sànchez

El consejo político de la CUP, tras el debate con las bases, decidió no apoyar el acuerdo pactado por las otras formaciones independentistas para desencallar la legislatura. Los anticapitalistas denunciaban que tanto Junts per Catalunya como Esquerra estaban instalados en "el autonomismo". "Sus planteamientos son de sumisión a la legalidad española y de no avanzar en los problemas de las clases populares", argumentó su portavoz, Vidal Aragonés.

5 de marzo | Torrent propone a Sànchez como candidato a la investidura

El exlíder de la Asamblea Nacional Catalana fue propuesto como candidato por el presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent. La candidatura de Sànchez, en prisión desde octubre, se enfrentaba a varios obstáculos y a dos objeciones principales: no contaba con los apoyos suficientes para ser elegido —64 votos a favor frente a 65— y dependía de que el juez del Supremo, Pablo Llarena, le permitiera asistir a la investidura, que la ley exige que sea presencial.

9 de marzo | ERC llama a cambiar la estrategia del 'procés'

Un día después de que se conociera la propuesta de acuerdo con la que Junts per Catalunya y Esquerra desean convencer a la CUP para que se desatasque la formación de un nuevo Govern, Oriol Junqueras y Marta Rovira pidieron "ampliar la base social que apoya la secesión". Carles Puigdemont, por su parte, en una entrevista a El Punt Avui matizó que, aunque no desea repetir elecciones, no "sería una tragedia" que hubiese un adelanto electoral.

9 de marzo | El Supremo deniega la libertad a Sànchez

El juez Pablo Llarena denegó al exlíder de la ANC, Jordi Sànchez, acudir a la investidura convocada para el lunes por el "extraordinario" riesgo de reiteración delictiva y limitó su posibilidad de participar en asuntos públicos, pese a ser un derecho contemplado en la Constitución.

9 de marzo | Se suspende el pleno en el Parlamento catalán

El presidente de la Cámara catalana decide suspender la sesión y la defensa de Jordi Sánchez anuncia que presentará una demanda el próximo lunes ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) al no poder presentarse este a la investidura.