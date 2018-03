El PSOE pide al Gobierno que tome nota de la protesta feminista y apoye su ley contra la brecha salarial

La histórica y masiva protesta feminista ayer en España no puede olvidarse y tiene que convertirse en hechos que respondan a las reivindicaciones de las mujeres. Es la reflexión un día después del PSOE, que subraya que la huelga y las manifestaciones en las calles de las principales ciudades dieron "la mejor imagen de este país" e hicieron visible "el enorme poder político de las mujeres" españolas. Fue "una imagen brillante de una democracia que no se adocena", ha destacado la secretaria de Igualdad, Carmen Calvo, en comparecencia de prensa. El PSOE reclama al Gobierno y a Ciudadanos que "tomen nota" de la amplia manifestación de descontento de las mujeres y se abran a negociar las tres iniciativas legislativas que ya han registrado socialistas y Podemos en el Congreso sobre la igualdad de mujeres y hombres en el trabajo.

"Esto tiene que marcar, no podemos olvidar lo que ocurrió ayer para seguir como si nada", ha subrayado Calvo. La secretaria de Igualdad socialista, con muchos años de reivindicación feminista a sus espaldas, ha optado por rehuir los reproches y no ha hecho leña en los vaivenes del Gobierno ante las peticiones de las mujeres. "De aquí lo que hay que sacar son lecciones positivas porque no podemos frustrar esto. Ayer las mujeres se movilizaron y no tenemos ningún derecho a frustrarlas", ha considerado Calvo.

El PSOE sí aprovecha y pide al Gobierno y a su socio de investidura que reflexionen sobre la inédita protesta feminista de ayer en las calles españolas. "La derecha, PP y Ciudadanos, debieron tomar nota ayer de que el feminismo no es una optativa, es una obligatoria en la democracia", ha destacado la número cuatro de la ejecutiva del PSOE.

A estos dos partidos propone el PSOE que se abran a trabajar en los dos textos normativos que los socialistas han registrado ya en el Parlamento: una proposición de ley contra la brecha salarial —uno de los motivos de la protesta del 8 de marzo, que también trata de atajar Podemos en otra propuesta de ley registrada— y otra ley más amplia para la igualdad de mujeres y hombres en el trabajo.

Además de estas dos normas, el PSOE trabaja ya en otra propuesta de ley sobre los usos del tiempo para avanzar en la conciliación de la vida personal, laboral y familiar, que cercena las posibilidades de las mujeres de militar y participar más en la vida civil del país. Los socialistas se felicitan de que el feminismo español dio ayer un "recital de democracia" al resto del mundo, toda vez que la protesta en España fue el "epicentro del terremoto".