El Congreso insta al Gobierno a reforzar los medios para frenar las ‘fake news’

La Comisión de Seguridad Nacional del Congreso de los Diputados ha aprobado este miércoles una proposición no de ley que insta al Gobierno a reforzar los medios materiales y humanos dedicados a combatir las campañas de desinformación en el ciberespacio y las denominadas fake news.

La iniciativa, impulsada por el PSOE, ha sido respaldada por el PP y Ciudadanos. Unidos Podemos, que no se ha sumado a la propuesta socialista, ha presentado su propia proposición no ley, que ha sido rechazada, para que el Gobierno no pudiera “atacar la libertad de expresión con la excusa de combatir bulos”.

La propuesta socialista aprobada insta al Gobierno a participar de manera activa en el proceso de construcción de la estrategia de la Unión Europea para parar la difusión de noticias falsas en la red. Según el portavoz del PSOE César Luena, el Gobierno debe apoyarse en la East Stratcom Task Force, un equipo de profesionales especializado en la detección de estas acciones en países de la Asociación Oriental (Armenia, Azerbayán, Bielorrusia, Georgia, Moldavia y Ucrania). Pero, al mismo tiempo, debe ampliar también su rango de acción a las campañas de desinformación que puedan ser detectadas respecto a los Estados miembros.

El diputado socialista ha defendido que la proliferación de noticias falsas en el ciberespacio es una "realidad" y ha citado varios acontecimientos políticos que han sufrido estas campañas en todo el mundo: las elecciones de Estados Unidos, Alemania e Italia o el Brexit. Luena ha recordado que estas campañas de desinformación centraron su objetivo en Cataluña con motivo del referéndum ilegal del 1 de octubre y la actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

En ese sentido, ha subrayado la necesidad del Estado de actuar contra esas campañas “que se basan en mentiras y manipulaciones evidentes” y buscan debilita los sistemas democráticos e institucionales. "Ha llegado el momento de evaluar y reforzar los instrumentos", ha conminado.

La iniciativa socialista también ha sido apoyada por el PDeCAT, aunque, por boca del diputado Jordi Xuclà, ha puesto en duda las supuestas campañas de desinformación a favor de los intereses soberanistas en Cataluña. En esta línea, aunque rechazando la iniciativa, Unidos Podemos ha reprochado al PSOE que esgrima las noticias falsas favorables al movimiento independentista y omita las de la parte contraria.

Para Unidos Podemos, el PSOE y el PP "mezclan desinformación con ciberseguridad y ciberataques" en una estrategia para "dividir entre malos y buenos". Según su representante, Joan Comorera, con el objetivo de ejercer "mayor control en la red a cambio de una supuesta seguridad", y “sin respeto a derechos fundamentales como la libertad de expresión y la libertad de información”.