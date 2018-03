La movilización de las mujeres por la igualdad real desborda el 8-M

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, aseguró ayer que ser feminista le parece “una etiqueta”. Montserrat explicó que hoy hará “lo de siempre: trabajar y conciliar”. “Las etiquetas no me gustan, me defino como una mujer que defiendo los 365 días al año la igualdad real y efectiva”, aseguró en una entrevista en la cadena SER.

La ministra “no” cree que Tejerina y Cifuentes se equivocasen con sus declaraciones sobre hacer una huelga a la japonesa (que supone trabajar más horas de las habituales), sino que referían a que trabajar por la igualdad se hace “las 24 horas y 365 días al año”.

“No me reconozco en la afirmación de la huelga a la japonesa”, aseguró por su parte el martes el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, desautorizando a las dos mandatarias de su partido.