Podemos también abandona el pacto educativo

Podemos y sus confluencias han abandonado este miércoles la subcomisión del pacto educativo un día después de que el PSOE decidiera su salida. "Hemos hecho un gran esfuerzo por que la comunidad educativa participara de esta subcomisión e insisto: una subcomisión no es un pacto. Hoy la comunidad educativa nos ha pedido que nos vayamos y si nos lo pide no vamos a seguir participando en la subcomisión", ha justificado Ione Belarra, portavoz adjunta del grupo parlamentario de Unidos Podemos en el Congreso. El Sindicato de Estudiantes ha hecho un llamamiento para "salir a la calle a luchar" para que se cumplan las reivindicaciones de la marea verde: la derogación de la LOMCE y del decreto 3+2; que no se enseñe religión; el fin de los conciertos; revertir recortes; y contratar a los 10.000 profesores despedidos.

"Hoy la comunidad educativa nos ha dicho que rompamos, que nos vayamos. Siempre iremos de su mano. No vamos a participar de un acto que desde el comienzo la comunidad educativa ha considerado un paripé", ha argumentado Belarra tras reunirse con una delegación de representantes del Sindicato de Estudiantes, Comisiones Obreras y otras organizaciones como Europa Laica. "Hoy lo que queda de manifiesto es que la comunidad educativa considera que de aquí no puede salir la reversión de los recortes. Vamos de su mano, el PP ha utilizado la subcomisión para blanquear la LOMCE", ha insistido. Ya por la mañana Javier Sánchez, portavoz de Educación de Podemos, ha subrayado que el pacto educativo se encontraba "en una vía muerta". Si no se soluciona el elemento de la financiación y el de la metodología no habrá acuerdo", ha adelantado.

Ana García Rubio, del Sindicato de Estudiantes, ha celebrado la decisión de Unidos Podemos. “Lo que ha quedado corroborado una vez más es que esta subcomisión del Pacto Educativo es un auténtico fraude, que el PP no tiene absolutamente ninguna intención de pactar nada, como Ciudadanos, y lo que quieren hacer es llevar a cabo una LOMCE redoblada con un nuevo nombre que es el Pacto Educativo. Pero no responde a las reivindicaciones de la marea verde hasta el punto que incluso el PSOE, que ha estado sosteniendo muchas de las medidas apoyadas por el PP y Ciudadanos, tampoco ha podido aceptar esto”.