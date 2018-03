“No me puedo permitir el lujo de perder un día de sueldo”

“Hay que acabar con la cultura del machismo”

María Padilla (38 años) es correctora editorial y, en su día a día, tropieza con el machismo. “Me llegan textos de autores que refiriéndose, por ejemplo a personajes históricos, a ellos le tratan de ‘don’ y a ellas por el nombre de pila. Son pequeños detalles que siguen ahí y que demuestran que hay que acabar con la cultura del machismo”, asegura esta autónoma sevillana, quien reconoce que no hará huelga porque le impediría cumplir los plazos de entrega de sus trabajos. “Hay que luchar por acabar con el machismo y la brecha salarial. Y defender que un puesto de trabajo lo ocupe quien esté mejor preparando, independientemente de su sexo”, insiste antes de recordar que en los dos años que trabajó como profesora de español en la Universidad Sktodowska (Polonia) si notó como los alumnos respetaban más a los hombres que a las mujeres. “Además, se prefería a hombres como jefes de departamento”, apunta.

Con dos niños de cinco y dos años, Padilla piensa que la clave para la igualdad está en la educación. “Recuerdo que cuando le preguntaba a mi abuela que por qué mi hermano no doblaba su ropa me decía que eso no eran cosas de niño. Ahora, mi marido y yo nos repartimos las tareas y les hacemos ver a nuestros hijos que esto es cosa de dos”, apunta antes de recordar un episodio que vivió en la consulta de un médico cuando iba a vacunarse. “Me preguntó que a qué iba a Ucrania y le dije que porque había estudiado filología eslava y quería probar suerte allí. Me contestó que no había conocido a ninguna mujer que hubiese estudiado eso y le pregunté qué a cuántos hombres había conocido. Desde ese momento, me dejó de tutear”, dice Padilla.