Derechos a golpe de sentencia

Durante muchos años los jueces se cuestionaban hasta qué punto la víctima de una violación se había resistido. Desde hace años, el Supremo viene reiterando que no se puede exigir a las víctimas una resistencia “heroica” en una agresión sexual. Una sentencia de 2012 relataba el caso de una mujer que trató de resistirse pero que, al comprobar que no podía escapar y ante las amenazas del agresor, “terminó deponiendo su inicial y relevante resistencia”. Los jueces entendieron que esto no cambiaba el hecho de que la relación sexual no fue consentida.