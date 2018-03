Policías y guardias civiles aceptan la subida salarial de Interior tras sufrir un ataque informático

Policía y guardias civiles han hecho público este martes su 'sí' a la propuesta lanzada la semana pasada por el Ministerio del Interior sobre la equiparación salarial de los agentes de ambos cuerpos con los Mossos d'Esquadra. Los representantes de los agentes han tomado esta decisión tras comprobar la imposibilidad de realizar a corto plazo una votación telemática entre sus afiliados después de que este lunes la web que habían puesto en marcha para ello quedase inutilizada tras sufrir un ataque informático.

El total convencimiento de que se van a producir nuevos ataques y las prisas del departamento que dirige Juan Ignacio Zoido de no demorar más allá de esta semana la firma del acuerdo, ha llevado a los sindicatos y asociaciones a anunciar por sorpresa que aceptan la propuesta de Interior para el periodo 2018-2020 pese a que esta no cubría todas las aspiraciones salariales. Con ella, se garantiza que un guardia civil cobrará 720 euros brutos más al año al final de ese periodo y un policía nacional, 561 euros.

Así lo han comunicado este martes los representantes de los agentes en una rueda de prensa en el que han hecho público un comunicado en el que reconocen que demorar la respuesta podía poner en peligro la oferta de Interior ya que otros colectivos también han comenzado a reclamar también la mejora en sus retribuciones: "Jubilados, militares, médicos, funcionarios de justicia y un largo etcétera que ya están sacando a la calle, con todo el derecho del mundo, sus justas reivindicaciones", recalcan antes de añadir que "en este escenario, 1.207 millones de euros (807 de ellos, solo para equiparación) es una cifra que no puede ser valorada en coordenadas de 'todo o nada'. Porque la cuerda tiene un fin y ese final puede ser la ruptura", aseguran en su escrito.

Los sindicatos de la Policía y las asociaciones de la Guardia Civil insisten en que toman la decisión por "responsabilidad" y que en ella no hay "ni euforia ni triunfalismo". En este sentido, lanzan una advertencia a Jusapol, el colectivo de agentes que ha protagonizado buena parte de las movilizaciones callejeras de los agentes pese a no ser representativos y que en los últimos días se habían opuesto abiertamente a la firma del acuerdo: "Los que están más empeñados en vaciar el espacio que ocupamos sindicatos y asociaciones van a reproducir sus ataques", auguran en clara referencia a Jusapol, para a continuación advertir a sus integrantes de que no incurran "en actuaciones al margen de la legalidad que no quedarán impunes".

En este sentido, aseguran que en los últimos días se ha creado "un clima interno que se ha tensionado hasta llegar a desbordar, en redes sociales y chats de mensajería, los límites del civismo, la educación y hasta, en ocasiones muy determinadas, el respeto a la legalidad". Los sindicatos y asociaciones han anunciado que este miércoles acudirán con los datos que han recabado del ataque informático sufrido para denunciarlo ante sus compañeros especializados en delitos informáticos e iniciar, así, una investigación primero policial y, más adelante, judicial contra sus autores.