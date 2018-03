Rajoy explicará sus planes sobre las pensiones el día 14 en el Congreso

El Congreso ha convocado para el próximo 14 de marzo la comparecencia del presidente Mariano Rajoy para informar en sesión plenaria de los planes del Gobierno sobre el futuro de las pensiones, un debate que finalmente no incluirá votación de resoluciones. Así lo ha decidido la Junta de Portavoces del Congreso, aceptando en sus propios términos la petición de comparecencia que había formulado el propio jefe del Gobierno después de que la oposición le hubiera reclamado un pleno monográfico al respecto.

Tras la eclosión de protestas protagonizadas por jubilados y pensionistas en distintas ciudades españolas, motivadas por el exiguo aumento del 0,25% en las pensiones, Unidos Podemos y Compromís registraron la petición de comparecencia de Rajoy en el Congreso, una solicitud que contó con el apoyo tanto del PSOE como del socio de investidura del PP, Ciudadanos. Pero en el debate del próximo miércoles no se votarán propuestas de resolución, como aspiraban algunas de estas formaciones. El Gobierno se limitó a tramitar una comparecencia informativa del presidente, sin votaciones.

El pleno, según la Junta de Portavoces, se iniciará a las nueve de la mañana del miércoles 14 de marzo, como segunda jornada del pleno de esa semana. El formato con debate y votación de propuestas de resolución, que había sido solicitado por Unidos Podemos, Compromís y PSOE, "va no solo en contra de la ley, sino del sentido común", ha asegurado el portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando tras la reunión de la Junta de Portavoces. Hernando ha remitido los debates y propuestas sobre pensiones a la comisión sobre el Pacto de Toledo.

La portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, ha criticado la actitud del Gobierno de no permitir este formato propio del Debate de la Nación y se limite a ofrecer "una comparecencia de salón". “Nos parece una irresponsabilidad que venga al Congreso solamente a leer un texto y no haya propuestas concretas que puedan ser votadas por el resto de fuerzas parlamentarias", ha criticado. Tanto la presidenta del Congreso, Ana Pastor, como el portavoz del PP, se han opuesto a que el pleno fuese tramitado por los artículos 196 y 197, que incluye las propuestas de resolución, como había pedido el PSOE.

Finalmente, con el formato que más comodidad ofrece al Gobierno, en el pleno solo se debatirá la iniciativa presentada por el PSOE (el partido tiene cuatro registradas sobre pensiones) al utilizar su cupo. Esa situación ha motivado las críticas de Unidos Podemos, que carecía de cupo. Su portavoz, Irene Montero, no solo ha culpado al PP de este pleno sin propuestas, sino que también ha acusado a Ciudadanos y al PSOE de alinearse con el Gobierno.

Los nacionalistas del PDeCAT y PNV han puesto en duda la utilidad del pleno con el formato informativo. Para el portavoz del partido independentista, Carles Campuzano, será un debate “poco aprovechado” al no someterse a votación propuestas que comprometan al Gobierno. Por su parte, el portavoz jetzale, Aitor Esteban, ha cuestionado su idoneidad y eficacia: "Ya sabemos lo que hace el Gobierno con las proposiciones no de ley y las propuestas... Podría darse por no enterado".

Esteban ha considerado el Pacto de Toledo es el foro apropiado para un tema en el que habría que buscar el máximo consenso desde un debate profundo y sosegado, y no un pleno monográfico sin consecuencias jurídicas, prácticas ni directas para los jubilados.