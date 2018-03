El Ejército del Aire quiere echar a la cabo que defiende a las mujeres militares

M. G.

El informe sobre la cabo Franco le reprocha su “desproporcionada reacción” en una charla sobre yihadismo e inmigración. Según el texto, la cabo dijo que el Gobierno español “estaba haciendo una canallada con los refugiados al dejarlos morir en el Mediterráneo”, mientras que otros militares “afirmaron que no veían bien la entrada sin control por los riesgos de seguridad”. El oficial que daba la charla concluyó que “entendía que ancianos y niños/familias salieran de las zonas de conflicto, pero que había muchas otras personas que deberían quedarse a defender a su nación y no lo habían hecho”; y preguntó a los presentes si “ellos no se quedarían en el país a defenderlo”. El informe justifica al oficial y carga contra la cabo que “se ofendió” y escribió dos tuits aludiendo al incidente, aunque sin mencionarlo.