Camps: “Me siento arropado por Rajoy y cuento con el cariño del partido”

Francisco Camps comparece en el Congreso de los Diputados por la supuesta financiación ilegal del PP. ULY MARTIN

Si la próstata de Álvaro Perez, El Bigotes, fue la que marcó el ritmo de la anterior sesión de la comisión del Congreso de los Diputados que investiga la presunta financiación ilegal del PP, los arrebatos de Francisco Camps han dominado la comparecencia de este martes. Con traje gris oscuro y la palidez que José de Ribera, El Españoleto, empleó para sus cristos exangües, el expresidente valenciano se ha traído a la Carrera de San Jerónimo un tono muy pirotécnico, a tono con la mascletà de las Fallas. Ha negado todo y ha basado su defensa en el ataque, como precalentamiento a su declaración de este miércoles en la Audiencia Nacional como testigo en el juicio de la rama valenciana de la trama Gürtel.

Camps ha acudido cargado de razones, pero también con la marca en la frente de la acusación del ex secretario general del PP valenciano, que lo acusó de haber sido la equis en la contratación de Orange Market, la filial sobre el terreno de la trama Gürtel, para organizar y financiar con dinero negro los actos de campaña de las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008. Pero Camps, que fue absuelto en el caso de los trajes, también acudía lastrado por otras tres otras cargas.

Hace dos semanas fue imputado por presuntas irregularidades en las contrataciones de la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias para la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en 2006, otra de las piezas separadas del caso Gürtel. Y además, está siendo investigado en otros dos procedimientos: la gestión de la Fórmula 1 en Valencia y la construcción del trazado del circuito de esta competición.

Varios miembros de la comisión del PP, entre ellos, el portavoz, Carlos Rojas, han acudido a recibirle a la entrada de la sala en la que se tenía que someter a las preguntas sobre la financiación irregular de un partido en el que no ha sabido precisar si es o no militante. "Nadie del partido me ha pedido que renunciara al carné. Pertenezco al PP con carné o sin carné. Siempre votaré al PP. Cuento con el cariño del partido", ha remarcado. Y prueba de ello es que el portavoz popular ha salido en varias ocasiones en su defensa ante el presidente de la comisión, Pedro Quevedo.

A la entrada del Congreso, Camps ha dicho sentirse arropado tanto por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como por la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. Respecto a su relación con Rajoy, ha asegurado que fue "extraordinaria" cuando estuvo al frente de la Generalitat, pero que ahora "sería una presunción absurda" querer mantenerla en el mismo nivel. Con el que fue su "amiguito del alma", Álvaro Pérez, ha admitido que la relación también ha perdido intensidad. "Hace muchos años que no lo veo y no sé nada de él", ha referido, negando que Orange Market fuera a Valencia por indicación suya, como afirmó Pérez en el discurso del día de su boda.

Camps ha protagonizado una tensa comparecencia con constantes intercambios de electricidad que han obligado a Quevedo a interrumpir de forma constante las intervenciones de los portavoces del PSOE, ERC, Compromís o Unidos Podemos. El expresidente, con permanentes juicios de valor sobre la pertinencia de las preguntas o sus berrinches por el uso de la denominación País Valenciano, se ha atrincherado en que la contabilidad del partido se ajustó a las directrices y que las acusaciones hechas por Ricardo Costa y los empresarios que se han inculpado por pagar con dinero negro actos del PP se enmarcan en un cambio de relato de los acusados para mejorar la defensa.

Entre sus reiterados ataques al actual Gobierno de la Generalitat (PSOE-Compromís), el compareciente, ha asegurado que cuando EL PAÍS publicó en 2009 las supuestas irregularidades de su partido, preguntó a Costa qué podía haber de verdad y este le dijo que "nada". "Le dije que necesitaba saber si había algo. Me dijo que era falso. Le exigí una auditoría. Durante nueve años Costa ha estado defendiendo con auditorías e informes que era falso: en sede parlamentaria, en sede judicial... Siempre me dijo que las cosas estaban perfectamente bien", ha asegurado.

Ha señalado desconocer cómo se financiaba el PP, que ninguno de los empresarios podrá mantener que él ordenara nada y que, por el contrario, estaba absorbido por el cargo de presidente de la Generalitat "haciendo carreteras, hospitales y escuelas". Con todo, ha admitido que aprobó esas cuentas del partido sin conocerlas, "como también hicieron la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana y el Tribunal de Cuentas". Para refutar las "irregularidades administrativas" achacadas a su partido por la fiscalía, ha aducido que "más del 70% de los imputados ya han sido absueltos o se archivaron sus causas". Sobre si piensa dimitir del cargo que actualmente ocupa en el Consejo Jurídico Consultivo valenciano, como le piden las Cortes Valencianas para dignificar la institución, ha ironizado: "Dimití de presidente de la Generalitat, ¿quieren que dimita también de expresidente?"

En el turno final, tras el tono balsámico de Ciudadanos, el portavoz del PP, Carlos Rojas, ha elogiado al compareciente al tiempo que desacreditaba la comisión que trata de investigar si su partido se financió de forma ilegal. La comparecencia de Camps, ha ponderado, "es, más que la de un inocente que viene a dar explicaciones, la de un ciudadano que nos recuerda que la presunción de inocencia es un derecho fundamental".