Sánchez carga contra Rajoy: “Es un conductor dormido al volante del país”

Pedro Sánchez en la sede del PSOE. EUROPA PRESS / aTLAs

Pedro Sánchez ha puesto en marcha una estrategia de desgaste de Mariano Rajoy por la parálisis del Gobierno y la posible prórroga de los Presupuestos Generales. El líder del PSOE considera que el jefe del Ejecutivo está "bunkerizado" y aspira a pertrecharse en La Moncloa sin aprobar el principal instrumento político para un Gobierno, el proyecto de ley de las Cuentas Públicas. "Tenemos un presidente del Gobierno que parece un conductor dormido al volante del país", ha acusado Sánchez este martes a Rajoy en una entrevista en Telecinco.

"No podemos estar varados más tiempo. Ahora mismo tenemos un Gobierno y un socio que no sabemos si confían o desconfían el uno de otro", se ha quejado Sánchez, que reclama tanto al Ejecutivo como a Ciudadanos que aclaren si habrá o no Presupuestos. A partir de ahí, el secretario general del PSOE recuerda que el artículo 112 de la Constitución regula un instrumento, la cuestión de confianza, previsto para los casos en los que el Gobierno pierde la confianza de la mayoría de las Cámaras, lo que en Derecho constitucional se entiende también por la desaprobación de alguna ley considerada esencial para su política. Es el caso de los Presupuestos, si no los saca adelante, cree el PSOE.

Por ese motivo, el líder del PSOE anunció ayer que pedirá a Mariano Rajoy que se someta a una cuestión de confianza si no consigue aprobar los Presupuestos Generales y no adelanta, si así sucede, las elecciones, como ya le ha reclamado. El PP consideró esta advertencia "fuera de contexto" y recordó a los socialistas que "las cuestiones de confianza no se piden, se proponen por parte del Gobierno". Mientras, Podemos presiona al líder socialista para que presente una moción de censura.

El secretario general socialista afirma que su partido está ejerciendo una oposición de Estado, y así ha cumplido con la cuestión territorial, pero cuestión distinta son las políticas de los Gobiernos, y ahí se incardina su presión a Rajoy por los Presupuestos. "Si no los aprueba, este Gobierno no tiene nada más que decir, salvo convocar las elecciones", insiste Sánchez.

A PP y Ciudadanos les pide el líder socialista también que se sumen a los paros convocados por los sindicatos el 8 de marzo por la igualdad entre hombres y mujeres. "Es un movimiento transversal. No entiendo por qué PP y Ciudadanos no se unen", ha considerado.

El líder del PSOE ha respaldado por otra parte el decreto que regula el conocimiento del catalán para trabajar en la sanidad de Baleares, que preside la socialista Francina Armengol. En su opinión, la presidenta balear lo que hace es "cumplir la ley", porque tanto el Estatuto de Baleares como la Constitución española establecen que las lenguas cooficiales, entre ellas el catalán, tienen que ser impulsadas. Sobre las críticas de algunos presidentes autonómicos socialistas al "maltrato" al castellano en algunas comunidades —así se ha pronunciado el presidente aragonés, Javier Lambán, sobre la escuela catalana— Sánchez afirma entender "que haya presidentes autonómicos que tengan una versión parcial sobre la visión lingüística". "Yo aspiro a presidir España", ha apostillado.