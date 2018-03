Académicas, editoras, abogadas o maestras se suman al 8-M

Primero fueron los colectivos feministas, que convocaron una huelga de mujeres inédita en España el próximo 8 de Marzo. Y, con el paso de los días, han ido llegando los pronunciamientos de distintos gremios que se suman al hartazgo contra actitudes machistas, la violencia de género, la brecha salarial o el techo de cristal.

La veda la abrieron las profesionales de los medios de comunicación con un manifiesto de rechazo al machismo en el sector y a favor de la movilización. Su etiqueta en redes sociales, #Lasperiodistasparamos, que ayer por la tarde superaba las 5.800 firmas, de las que un centenar corresponden a trabajadoras de EL PAÍS.

A dos días de la movilización, otros colectivos se han sumado con manifiestos propios y recogida de firmas. Académicas, investigadoras, científicas, deportistas, empleadas del sector del libro, profesionales del teatro, estudiantes, abogadas, maestras o enfermeras se suman como colectivos a la propuesta. Las organizaciones feministas hacen un llamamiento solo para mujeres, para visibilizar que sin ellas “se para el mundo”.

“Las profesionales del mundo del libro apoyamos la huelga feminista del día 8 de marzo y sumamos nuestra voz a la de todas las mujeres”, arranca el escrito de este gremio, en el que reseñan que son un sector mayoritariamente femenino pero que está dirigido “en un 80% por hombres empresarios”. Se suman a la denuncia “sin paliativos” del acoso sexual y laboral y exigen la “participación igualitaria en als plataformas de difusión y promoción de la literatura”. Añaden que las mujeres ganan solo el 20% de los premios literarios.

Las trabajadoras de las artes escénicas comparten en su propio escrito que no son valoradas igual que sus compañeros en el sector. “Nos enfrentamos a una menor visibilidad, menor presupuesto a la hora de emprender proyectos, a la brecha salarial y a la brecha por edad”. Según sus datos, hay un 26% de mfujeres frente a un 74% de hombres trabajando en el cine español. También como hicieron las periodistas, llaman a las mujeres a participar en la huelga “en la medida de sus posibilidades”. La propuesta planteada para el próximo jueves es una huelga laboral, pero no solo. También se propone huelga de cuidados (que no asuman los cuidados de sus familiares); que no consuman y que haya también una protesta educativa, que profesoras y alumnas no vayan a clase.

Las educadoras y maestras de infantil —las que tienen alumnos de 0 a seis años de edad—, que copan el 97% del trabajo en su sector, denuncian en su propio manifiesto que “las tristes condicions laborales y salariales por pertenecer a un sector sostenido mayoritariametne por mujeres”. Y denucnian también la falta de reconocimeinto social e institucional que perciben o el “desprestiio, el desprecio y la ignorancia” hacia la etapa de educaición infantil y sus cuidados.

Desde la Asociación para Mujeres en el Deporte Profesional se suman. “Nos sobran los motivos para hacerlo”, señala su comunicado en el que ponen de relieve que jugadoras, entrenadoras o árbitras, entre otras, sufren todos los días discriminación por motivos de género.