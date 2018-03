El PSOE amenaza con abandonar el pacto educativo si el Gobierno no aumenta la inversión hasta el 5%

Sánchez ha agradecido durante su comparecencia a los dirigentes del PSOE que irán este mes de marzo a la Escuela de buen Gobierno Jaime Vera del partido. El líder socialista vendió la convocatoria como "una visualización de que la unidad del partido está recompuesta" porque iban a encontrarse los cuatro secretarios generales anteriores. Pero esa reunión no se va a producir porque Alfredo Pérez Rubalcaba no va a acudir y Felipe González sigue sin confirmar. Entre los dirigentes autonómicos, el presidente asturiano, Javier Fernández, ha confirmado su ausencia y la presidenta andaluza, Susana Díaz, sigue pendiente. "Nosotros no hemos excluido a nadie, todos están invitados. Si algunos deciden no venir, ellos deben responder, no yo", ha dicho Sánchez.

El secretario general ha anunciado los premios Manuel Marín, en recuerdo al ex presidente del Congreso socialista, fallecido el pasado diciembre. Los galardones serán para trayectorias municipales, autonómicas y nacionales y su primera edición se entregará durante la jornada de clausura de la Escuela Jaime Vera el 18 de marzo.