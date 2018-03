El PSOE pedirá a Rajoy que se someta a una cuestión de confianza si no logra aprobar los Presupuestos

Pedro Sánchez y Adriana Lastra, este lunes en la reunión de la ejecutiva del PSOE. © CARLOS ROSILLO / VÍDEO: QUALITY

El PSOE pedirá a Mariano Rajoy que se someta a una cuestión de confianza si no consigue aprobar los Presupuestos Generales del Estado y no adelanta, si así sucede, las elecciones, como ya le ha reclamado. Así lo ha avanzado este lunes el líder del PSOE, Pedro Sánchez, en una comparecencia en la sede del partido en Madrid. “Si el señor Rajoy no aprueba los Presupuestos y no anticipa las elecciones, lo que le exigiremos es que por obligación y por responsabilidad constitucional tendrá que someterse a una cuestión de confianza", ha manifestado Sánchez. El PP ha considerado esta advertencia "fuera de contexto" y ha contestado que "las cuestiones de confianza no se piden, se proponen por parte del Gobierno". Podemos ha recordado al líder socialista que tiene en su mano presentar una moción de censura.

La cuestión de confianza es potestad del presidente del Gobierno, que puede plantear ante el Congreso la confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general. La confianza se entiende otorgada cuando vote a favor de la misma la mayoría simple de los diputados. Si el Parlamento niega su confianza al Gobierno, este tiene que presentar su dimisión al Rey.

El líder del PSOE ha optado por reclamar la cuestión de confianza pero no ha descartado presentar en el futuro una moción de censura —un instrumento que sí depende de la oposición—. "Yo no descarto nada", ha afirmado Sánchez preguntado por la moción, "pero es responsabilidad del presidente del Gobierno lograr los Presupuestos", ha apostillado. Al mismo tiempo, Sánchez admite que esa eventual moción no es viable, "porque los números no dan" y manifiesta que no está dentro de sus planes: "Yo no voy a ser presidente del Gobierno a cualquier precio. Atajos no valen", ha reiterado el secretario general socialista. No quiere el líder socialista volver a perder una votación en el Congreso (ya intentó una investidura que fue fallida) pero no puede descartar completamente la moción porque podrían cambiar otros actores políticos, como Ciudadanos.

El líder del PSOE espera que la gran coalición alemana "sea buena para Europa" Pedro Sánchez espera que la gran coalición alemana que han aprobado este domingo las bases del SPD "sea buena para Europa". El líder del PSOE ha evitado valorar si le parece adecuada la decisión de los socialdemócratas alemanes, pero ha destacado que la "respeta" más aún porque la han tomado los militantes del SPD. El PSOE, ha recordado Sánchez, acaba de aprobar en su nuevo reglamento consultar de forma obligatoria a las bases los acuerdos de Gobierno. El secretario general socialista se ha referido también al resultado de las elecciones italianas y en concreto a los del Partido Democrático, que se ha derrumbado con un 19% de los votos. En opinión de Sánchez, tales cifras tienen que ver con "una izquierda que se negó a presentarse como una izquierda".

Preguntado por si aceptaría el apoyo sin nada a cambio de los partidos independentistas —como ofreció al PSOE el portavoz de ERC, Joan Tardá— Sánchez ha contestado: "No estamos en ese estadio, pero incluso en ese estadio, esos números tampoco dan".

"Un presidente del Gobierno no puede aspirar a vivir de la prórroga, en funciones", se queja el líder del PSOE, que reclama a Rajoy que no "hurte el debate a la Cámara de los Presupuestos" y apruebe reales decretos para sacar adelante partidas presupuestarias concretas.

Podemos insiste con la moción de censura

El PP considera la advertencia de Sánchez "fuera de contexto". “El fondo de la cuestión tiene que ver con la presentación de los Presupuestos. El Gobierno ya ha anunciado que va a presentarlos. Por eso sorprende. Lo que plantea está fuera de contexto. Y las cuestiones de confianza no se piden, se proponen por parte del Gobierno. No ha lugar, puesto que se va a presentar los Presupuestos”, ha dicho Javier Maroto, vicesecretario general de acción sectorial, informa Juan José Mateo .

Podemos, a través de la coportavoz de la ejecutiva Noelia Vera, ha recibido con "escepticismo" el planteamiento de Sánchez y recordado que el PSOE tiene en su mano la posibilidad de poner en marcha una moción de censura, como viene pidiendo el partido de Pablo Iglesias desde que fracasó la suya en mayo de 2017. "El único que puede convocar elecciones o presentar una moción de confianza es Rajoy y es obvio que no lo va a hacer. La única forma de hacer oposición a los corruptos es presentar una moción de censura y lo sabe toda España. Sería bueno que Sánchez deje de engañar a la gente", ha apostillado Pablo Echenique, secretario de Organización de Podemos, en su cuenta de Twitter.

Sánchez irá a la manifestación del 8 de marzo El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, asistirá a la manifestación feminista en Madrid el próximo 8 de marzo, según ha anunciado él mismo en su comparecencia este lunes en Ferraz. El PSOE apoya los paros parciales propuestos por los sindicatos, y no la huelga total a la que llama el colectivo feminista. “Lo importante es lo que va a ocurrir el 8 de marzo”, ha subrayado Sánchez, que se ha dirigido también a Podemos: “Es una bandera [la del feminismo] que estamos dispuestos a compartir con todo el mundo”. Ante las críticas de Podemos por cierta tibieza del PSOE en un asunto del que el partido ha hecho siempre bandera, Sánchez ha pedido a la formación de Iglesias que deje de una vez de hacer “oposición a la izquierda” y que se una al PSOE para hacer “oposición a las derechas”.

"La respuesta es muy sencilla. Pedro Sánchez tiene una herramienta parlamentaria, al alcance de su mano, que es la moción de censura. Sánchez nos está condenando a los españoles a vivir con las políticas de austeridad y recortes de Rajoy hasta 2020 porque no está cumpliendo su promesa electoral tanto en las elecciones generales como en las primarias. No entendemos los movimientos de Pedro Sánchez. Nosotros seguimos abiertos a echar a Rajoy", ha afirmado Vera, informa José Marcos.