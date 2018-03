La guerra entre el PP y Ciudadanos deja al PSOE fuera de foco

¿Dónde está el PSOE? La pregunta se repite en los círculos periodísticos y políticos de la capital, y se le ha formulado al líder socialista en recientes entrevistas. El propio Pedro Sánchez ha dado carta de naturaleza a esa percepción al escribir este pasado martes un tuit que decía: “Para quienes últimamente preguntan dónde está el PSOE, aquí es donde estamos los socialistas, proponiendo iniciativas en el Congreso para resolver el problema de las pensiones, trabajando por las necesidades reales de la gente”. El mensaje se acompañaba de un gráfico sobre sus propuestas en el Congreso. Aunque los socialistas pusieron en agenda el debate sobre las pensiones, el partido ha sido noticia este mes fundamentalmente por cuestiones internas. Podemos se ha adelantado en el Congreso con el registro de varias de sus iniciativas estrella.

En febrero el PSOE saltó a las portadas de los periódicos sobre todo por la aprobación de su reglamento interno, la falta de respaldo de la dirección a la eurodiputada Elena Valenciano para liderar el grupo de los socialdemócratas europeos y la escuela de Gobierno que se celebrará a mediados de marzo, de la que se ha descolgado el exsecretario general Alfredo Pérez Rubalcaba. En ese tiempo, los socialistas han presentado varias propuestas —para un acuerdo sobre ciencia, la brecha salarial entre hombres y mujeres y la revalorización de las pensiones con el IPC, entre otras— que han tenido poco impacto mediático y han competido con iniciativas similares de Unidos Podemos en el Congreso.

En el Parlamento Podemos estuvo más rápido y se adelantó en el registro de iniciativas semejantes sobre la brecha salarial y las pensiones antes que el PSOE. Solo dos días después de que los socialistas presentaran en rueda de prensa su proposición de ley sobre igualdad retributiva, el Congreso aprobó la toma en consideración de una ley de contenido similar que había registrado antes Unidos Podemos. La coalición que lidera Pablo Iglesias también registró antes que el PSOE la iniciativa para revalorizar las pensiones, y solicitó un Pleno monográfico sobre la materia al que luego se sumó el PSOE.

Pero la competición más importante en la oposición la encuentra el PSOE con Ciudadanos, a pesar de que es el socio del Gobierno. El partido de Albert Rivera ha tomado impulso capitalizando el debate territorial, que el PSOE ahora rehúye, consciente de que no es el marco que más le favorece. Pero los acontecimientos en Cataluña mantienen vivo ese contexto.Los socialistas han dejado de preguntar en las sesiones de control al Gobierno sobre Cataluña, y han optado por un mínimo control en la comisión de seguimiento del 155 en el Senado.

Baja exposición pública

La sensación de falta de foco se acentúa por la estrategia comunicativa por la que ha optado Pedro Sánchez desde su vuelta a la secretaría general, bajo el consejo del consultor político Iván Redondo. El líder socialista mantiene una baja exposición pública en los medios nacionales, con el añadido de que no es diputado y que es el único líder que no puede protagonizar el control al Gobierno en el Congreso. Sánchez dio su última rueda de prensa en Ferraz hace mes y medio, y lo habitual es que comparezca en una al mes. Fuentes del equipo de comunicación explican que han optado una estrategia de presencia provincial en medios regionales y locales, a partir de las asambleas con militantes que el líder socialista está celebrando por todo el territorio. Y que no corre ninguna prisa que Sánchez vuelva a las portadas: “Esto es una carrera de fondo”, se señala.

“El PSOE está trabajando muy duro y lanzando propuestas, pero no somos precisamente el partido más querido por los medios de comunicación”, argumenta el portavoz de la ejecutiva, Óscar Puente, que ve un contexto muy favorable a Ciudadanos por el debate territorial y por su “guerrilla con el PP”. Puente defiende que el partido está impulsando el debate de las pensiones que centra la agenda, y en todo caso “está donde puede estar”. “Magia no vamos a hacer, no somos un suflé, ni hemos nacido ayer ni moriremos mañana”, razona. La dirección entiende que la ciudadanía está cansada del tema catalán, el PSOE ya ha fijado posición en su apoyo al 155 y ahora debe tratar de sacar provecho a sus fortalezas, en torno a debates sobre el Estado del Bienestar.

En los territorios críticos con Sánchez se apunta que el problema no es de falta de actividad del partido, sino de inconsistencia. “Están en todos los sitios y en consecuencia en ninguno”, dice un presidente autonómico que pone como ejemplo la petición de adelanto electoral que ha lanzado Sánchez esta semana si el Gobierno no aprueba los Presupuestos Generales. El giro en el discurso de la dirección, que hasta ahora renunciaba a pedir elecciones con el argumento de que el país no puede permitirse más inestabilidad mientras se mantiene abierto el conflicto en Cataluña, ha sorprendido incluso dentro de la ejecutiva socialista.