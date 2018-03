Un vídeo sobre el ‘procés’ gana un premio en EE UU

Un vídeo sobre el procés, titulado What is happening in Catalonia? (¿Qué está pasando en Cataluña?) ha sido reconocido este viernes como el Mejor vídeo web europeo en los Reed Awards, un galardón que entrega cada año la revista de comunicación política Campaigns&Elections. El corto animado fue realizado por The Hispanic Council, un think tank estadounidense que promueve las relaciones entre la comunidad hispana de Estados Unidos y España, y publicado el pasado octubre.

En el vídeo, de 1.39 minutos, The Hispanic Council pretende responder a "los amigos de todas partes del mundo" que, tras el referéndum del 1 de octubre en Cataluña, se preguntaban sobre el procés. "El Gobierno de Cataluña se ha puesto al margen de la ley", zanja una voz en off en inglés. "Por ello la democracia española tiene que defender el Estado de derecho y su Constitución tal y como lo haría cualquier democracia europea", continúa y sostiene que la asociación confía en "que se imponga el sentido común y Cataluña y el resto de España, no solo sigan compartiendo muchos siglos de historia, sino que tengan un gran futuro en común".

"España es una democracia moderna, abierta al mundo y solidaria", comienza el vídeo, que ha obtenido de momento unas 300.000 visitas. El corto precisa que "Cataluña es una de las comunidades autónomas más prósperas de España, con uno de los mayores niveles de autogobierno de Europa".

"A lo largo de su historia, Cataluña nunca ha sido un país independiente, sino que formó parte del Reino de Aragón, quien hace más de 500 años se unió a la Corona de Castilla para crear la España que hoy conocemos", señala con animaciones el vídeo. Con mapas e iconos, se explica que en Cataluña, como en España, "los ciudadanos viven en una democracia con plenos derechos y libertades, donde se reconoce y se protege su diversidad cultural".

Además, en el cortometraje se explica que España es una democracia cuya ley suprema es la Carta Magna: "La Constitución tiene sus mecanismos para ser enmendada a través de una votación que tenga el respaldo de una mayoría cualificada de los españoles". Por tanto, indica, "la decisión de una hipotética independencia de Cataluña correspondería a 47 millones de españoles y no solo a una minoría".