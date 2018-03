PP y PSOE negocian el pacto del agua con la presión de los regantes en la calle

De cerrarse un pacto del agua entre PP y PSOE, no parece que vaya a ser un acuerdo de faraónicas infraestructuras. En el ministerio tienen claro que no se incluirá un polémico trasvase desde el Ebro al sureste peninsular. “El PSOE nunca lo aceptará”, admiten en Agricultura. “El PP en 2011 logró la mayoría absoluta y no recuperó este proyecto”, apuntan desde las filas socialistas.

Esto no significa que no se puedan incluir algunos trasvases o transferencias de menor calado, sostienen desde el Ministerio. Fuentes del departamento recuerdan que en estos momentos cualquier trasvase que supere los cinco hectómetros cúbicos requiere de una ley y el PP no cuenta con votos suficientes en el Parlamento para poder sacarlo adelante en solitario.