El rapero Pablo Hásel, tras su condena: “Jamás claudicaré, fascistas de mierda”

Ya no es ni una cuestión de opiniones, es que me han condenado por contar hechos objetivos sobre la monarquía, la policía o los presos políticos. Aún así, no hace falta compartir todo lo que uno dice para ver que esto son injusticias muy graves.

Muchos medios mienten. No me han condenado por enaltecer a ETA. Jamás he condenado la mayoría de sus acciones, pero no me están condenando por esto, sino por denunciar las torturas que sufrió un supuesto militante de ETA entre otras cosas.