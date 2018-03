Rivera: “Solo Rajoy sabe si tiene fuerzas para seguir con la legislatura”

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha reiterado este viernes sus condiciones para apoyar los presupuestos generales del Estado de 2018. En plena batalla electoral y con ambas formaciones acusándose de incumplir el acuerdo de investidura, el líder de la cuarta fuerza política del país ha dado una rueda de prensa en el Congreso para advertir a Mariano Rajoy de que no apoyarán las cuentas si no se recoge explícitamente una partida de 500 millones de euros para la equiparación salarial de las fuerzas policiales. "Y tenemos que verlo, porque ya no nos fiamos. Ha llegado la hora de los hechos y no de las palabras", ha insistido Rivera, que ha afirmado que el Gobierno "se quedará solo" si no cumple con el pacto: "Y solo el señor Rajoy sabe si tiene fuerzas para seguir toda esta legislatura. Ni el PP lo sabe".

Estas palabras del líder de Ciudadanos se producen después de que Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, recalcase esta semana que Rajoy debe adelantar elecciones si no consigue sacar adelante los prepuestos de este año. "Es evidente que esta legislatura está acabada, que tanto el PP como Ciudadanos, en esta guerra fría en la que están inmersos, han hecho prisionero a España. Y si el PP no goza de una confianza mayoritaria de la Cámara para sacar su ley fundamental, que es la de Presupuestos, tiene que convocar elecciones", dijo el socialista en una entrevista en El Confidencial. "Rajoy debe asumir que está en minoría y que debe llegar a acuerdos", ha repetido este viernes Rivera en el Hemiciclo.

Durante su comparecencia pública, el dirigente de Ciudadanos también ha aprovechado para arremeter contra los líderes secesionistas. "No podemos tener presidentes de comunidades autónomas imputados por delitos de sedición. Sería inaceptable tener como president a un señor que pisotea coches de la Guardia Civil. Alguien así no puede ser un representante del Estado", ha subrayado sobre la propuesta de Junts per Catalunya de investir a Jordi Sánchez, expresidente de la Asamblea Nacional Catalana, en prisión preventiva.

"Políticamente me parece inadmisible que los independentistas pongan a imputados al frente de la Generalitat", ha apostillado Rivera, después de valorar que "el procés está agonizando, pero tratan de alargarle la vida. "Primero proponían al fugado de Waterloo y ahora la opción es un encarcelado por delitos de sedición", ha continuado, a la vez que ha pedido al Gobierno de Rajoy que recurra las "votaciones inconstitucionales que se realizaron el jueves en el Parlament". La cámara catalana aprobó una resolución que reivindica el referéndum ilegal y la figura de Carles Puigdemont.