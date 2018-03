El pacto que unió a Rajoy y Rivera ahora los separa

Albert Rivera, este jueves, en las inmediaciones del Congreso. En vídeo, declaraciones de Albert Rivera. Uly Martin VÍDEO: ATLAS

El pulso político que enfrenta desde las elecciones catalanas al PP con Ciudadanos ha llevado a los dos partidos a forzar la literalidad del acuerdo de investidura y defender iniciativas que, según uno y otro, contradicen el propio documento que les une. Las formaciones de Mariano Rajoy y Albert Rivera firmaron en 2016 un pacto que les compromete a impulsar y apoyar 150 medidas concretas. Pero desde entonces se han enfrentado por sus distintas interpretaciones —como la eliminación de los aforamientos, la reforma de RTVE o la destitución de los imputados— y también por ir más allá de lo acordado y presentar nuevas propuestas que dejarían en papel mojado lo pactado —en materia electoral o laboral, por ejemplo—.

"En algunas ocasiones, por oportunismo, Ciudadanos está obviando el pacto", dice Rafael Hernando, portavoz parlamentario del PP: "Lo hemos analizado: 41 puntos se han cumplido, 70 están en marcha y otros están bloqueados". "Nosotros ya cumplimos votando que sí a la investidura de Rajoy", defiende Juan Carlos Girauta, su homólogo de Ciudadanos. Estos son algunos de los "incumplimientos" que arrojan comparación de lo firmado con lo hecho.

Modelo laboral. El pacto apuesta por reducir a tres los tipos de contrato: indefinido, temporal de protección creciente y de formación. Pero Rivera presentó el pasado sábado una propuesta que plantea crear un nuevo modelo laboral, con un único contrato de carácter indefinido e indemnización de 20 días —que solo prevé como excepción los de formación y sustitución—.

Igualdad. Las dos partes acordaron incentivar la "representación de mujeres en los altos cargos y consejos de administración". Pero el Gobierno, que asegura que durante su mandato se ha reducido la brecha salarial entre mujeres y hombres, subraya ahora que no legislará para asegurar la presencia de mujeres en puestos directivos. "A mí no me gusta obligar a nadie a nada, y sobre todo a las empresas", ha dicho Rajoy este jueves en Telecinco. "Eso de sacar una ley diciendo en este consejo tiene que haber personas de estas características es muy arriesgado".

Conciliación. "Abrir un diálogo para alcanzar en los tres primeros meses de gobierno un pacto nacional para la conciliación laboral y la racionalización de horarios, para lograr una jornada laboral más compacta y flexible", reza el pacto de investidura. Un calendario que no se ha cumplido. Rajoy volvió a plantear el sábado un pacto en la materia y recordó que está a favor de que la jornada laboral acabe a las 18.00.

Imputados. El pacto obliga a la "separación inmediata de los cargos públicos imputados formalmente o encausados por delitos de corrupción". Ciudadanos acusa al PP de mantener a la senadora Pilar Barreiro —investigada en el caso Púnica— y el PP afea a Ciudadanos que sostenga en Extremadura a la diputada autonómica María Victoria Domínguez, imputada por prevaricación administrativa y omisión del deber de perseguir delitos —el partido de Rivera defiende que la causa de su parlamentaria no tiene que ver con corrupción política—.

"Vamos a ver lo que dice el Supremo de Barreiro, porque si dice que no ha hecho nada tenemos un problema", ha opinado este jueves Rajoy, en referencia a que Ciudadanos exija la marcha de la senadora para apoyar los Presupuestos de 2018. "Cada uno puede poner las condiciones que quiera, pero hacer depender las cuentas de que dimita una senadora, de la que además tengo una excelente opinión, no me parece justo", dijo.

Indultos. El pacto prevé que no se concederán indultos a "personas condenadas por corrupción". El Gobierno indultó en 2017 a un exconcejal y cinco funcionarios implicados en el caso Horas Extra del Ayuntamiento de Rota.

Presidencia. El pacto "establece el compromiso de que, quien haya ostentado durante ocho años consecutivos el cargo de presidente del Gobierno, no opte a la reelección" y señala que la formulación se hará en el "seno del Pacto de Estado por la Regeneración y la Calidad de la Democracia". Pero Rajoy, que es presidente desde 2011, ha anunciado su intención de volver a presentarse en 2020. Ciudadanos, por su parte, ha presentado en el Congreso una propuesta de ley que intenta regular ese asunto, para que se pueda presentar otra vez quien haya sido presidente ocho años si está cuatro años sin serlo.

Reforma electoral. El PP acusa a su socio de ir más allá de lo pactado. El texto dice que esta reforma se hará "desde el consenso parlamentario" y los populares creen que Ciudadanos incumple esa premisa al sacar la negociación de la subcomisión del Congreso donde trabajan todos los partidos. Recuerdan que Ciudadanos afirmó que estaba dispuesto a aprobar una reforma pactada fuera de ese organismo, junto al PSOE y Podemos, y sin el PP. El partido de Rivera acusa, en cambio, a Rajoy de no querer reformar la ley para mejorar la proporcionalidad y que usa esa subcomisión para frenar los cambios.

Fiscalía. ·El acuerdo prevé reformar la fiscalía para exigir como condición al fiscal general del Estado un mínimo de "20 años de ejercicio profesional y capacidad e independencia acreditada". Ciudadanos ha presentado una nueva propuesta en el Congreso, que reza que debe tener "más de 25 años de ejercicio efectivo de profesión", además de "no haber desempeñado ningún cargo público o electivo en los últimos 10 años".