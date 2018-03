Reanudada la búsqueda de Gabriel, el niño desaparecido en Níjar

Puesto de mando del operativo de búsqueda del menor desaparecido en Níjar, a primera hora de la mañana. Gabriel Nijar (JUNTA DE ANDALUCÍA) | vídeo: atlas

La Guardia Civil ha reanudado a primera hora de la mañana la búsqueda de Gabriel, el niño de ocho años desaparecido el martes en la localidad de Las Hortichuelas, en Níjar (Almería). El servicio de emergencias 112 ha informado de que sobre las 7.20 ha comenzado el montaje del puesto de mando avanzado del dispositivo de búsqueda y que el Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA) ha enviado al lugar a dos técnicos y tres agentes. También han acudido seis agentes del Plan Infoca de la Junta de Andalucía y voluntarios de las agrupaciones de Protección Civil de localidades próximas como Vélez Rubio, Canjáyar, Laujar de Andarax, Ugíjar, Carboneras, Vera y Garrucha.

La delegada del Gobierno andaluz en Almería, Gracia Fernández Moya, se ha desplazado a primera hora de esta mañana al puesto de mando para conocer de primera mano el desarrollo de los trabajos en los que ayer estuvieron participando más de 400 personas, organizadas en más de 15 grupos y 23 zonas de búsqueda. Para apoyarles en esta situación tan difícil, ha explicado, Fernández, ayer el 112 activó al Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Desastres para acompañar a la familia y prestarles ayuda especializada.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Almería, Andrés García Lorca, ha afirmado que "desde el minuto cero, se pusieron en marcha dos operativos", el de la búsqueda y el de la investigación de lo ocurrido. Sin embargo, ha lamentado que hasta el momento "la realidad no nos conduce a ninguna situación positiva". Ha añadido que se continuará la búsqueda y ha advertido de que la "rumorología" no debe seguir "avanzando" porque "pone en riesgo y peligro la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado".

El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha mostrado su confianza en la línea de investigación abierta por la Policía Judicial dé sus frutos, sin descartar ninguna hipótesis. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha pedido "confianza" en la investigación a los padres del niño y ha expresado su deseo de que el menor "vuelva pronto a casa" con su familia.

Cuando desapareció, el menor vestía un pantalón negro Adidas con rayas blancas y una chaqueta roja con capucha, según SOS Desaparecidos. La familia del menor ha desmentido haber ofrecido una recompensa por pistas sobre su paradero. Se espera que sean unas 200 las personas que busquen hoy al niño, entre efectivos de Guardia Civil, Policía Local, Unidad Adscrita a la Junta del Cuerpo Nacional de Policía, Empresa Pública de Emergencias Sanitarias, GREA, Centro Operativo Provincial del Infoca, Agentes de Medio Ambiente y Agrupaciones Locales de Voluntariado de Protección Civil.

La búsqueda se suspendió en torno a las 20.00 de ayer miércoles, aunque fuentes de la Comandancia de Almería precisaron que patrullas de cuarteles próximos a la zona permanecieron en las proximidades durante la noche por si encontraban algún indicio o rastro del menor. Ayer participaron en la búsqueda medios aéreos, unidades caninas e incluso el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil.

Más de 400 personas, entre vecinos voluntarios y policías, recorrieron los campos de Nijar buscando el rastro de Gabriel, que falta desde este martes hacia las 15.30, cuando salió a jugar a la casa de un vecino, ubicada a unos 100 metros de la de su abuela en la zona del Cortijo La Molina de Níjar, en pleno Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, a 26 kilómetros de la capital almeriense. La Guardia Civil cree que el niño pudo extraviarse, aunque "resulta extraño que nadie viera ni oyera nada" y no se descartan otras posibilidades, según fuentes de la investigación.

"La zona es montañosa y la búsqueda está siendo complicada", añaden las mismas fuentes. Los padres, que hasta las 18.00 no se percataron de la ausencia del menor, convencidos de que había llegado a la casa de su vecino, son menos optimistas: "Mi hijo no está aquí, se lo ha llevado alguien", decía el padre por la mañana, al ser entrevistado por una televisión. El niño estaba pasando el puente del Día de Andalucía en la casa de su abuela, donde suele estar fines de semana y vacaciones.

El delegado del Gobierno en Andalucía explicó ayer que el niño salió de la casa de sus abuelos a las tres y media de la tarde, aunque la desaparición no se denunció hasta las 20.00. Su madre aseguró en Espejo Público de Antena 3 que su hijo desapareció cuando iba a jugar a la casa de un vecino, a 100 metros. Según su testimonio, se perdió en una zona de cortijos de verano "muy familiar" en la que no hay mucha gente en esta época. El lugar pertenece a la pedanía de Las Hortichuelas y no hay locales públicos, como bares o tiendas, solo viviendas. "Es un pueblo en el que nunca ha pasado nada, los críos están siempre de arriba para abajo", señaló un primo del padre a Efe.