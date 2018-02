Las nevadas se extienden al norte y al este con hasta cinco provincias en alerta

Un hombre de 65 años ha fallecido a las 8.30 en Galdakao (Bizkaia) al resbalar en la nieve y golpearse en la nuca con la acera. El golpe le causó la muerte instantánea, han informado a Efe fuentes del Gobierno vasco. A esta primera víctima del temporal se han sumado otras dos. En Hinojos (Huelva), un operario del Ayuntamiento ha muerto al caerle un pino cuando realizaba labores de limpieza y retirada de árboles, ha informado el 112. Un monitor de esquí ha fallecido al ser sepultado por un alud mientras esquiaba en una zona fuera de pistas de la estación invernal del Formigal-Panticosa, en el Pirineo de Huesca, según Efe.

Además, el temporal está causando problemas en las comunicaciones. A las siete de la tarde, según informa vía telefónica una portavoz de Tráfico, hay 139 carreteras afectadas en la red secundaria. "La peor situación está en Cataluña y en Huesca", añade la portavoz.

En Cataluña, hasta las seis y media de la tarde no han podido circular los camiones pesados. A esa hora se han levantado estas limitaciones excepto en vías que tienen restricciones por nieve o hielo, según han tuiteado los Mossos [Antes de coger el coche, el estado de las carreteras en directo]. A las ocho menos diez de la tarde Protección Civil ha desactivado el plan especial de emergencias por nieve en Cataluña.



Por otro lado, el aeropuerto de Bilbao ha sido reabierto sobre las 11.00 después de pasar tres horas inoperativo por la nieve, según informa Aena. Se han tenido que cancelar 30 vuelos y desviar dos aviones, uno de Valencia y otro de Madrid. También se ha producido el regreso de tres vuelos interinsulares a sus aeropuertos de origen y la cancelación de otros tres en el aeropuerto de Lanzarote.

En la red ferroviaria, las nevadas han afectado la circulación de los trenes en Cataluña, País Vasco, Asturias, Cantabria, Galicia, Castilla-León y Aragón.

La nieve también ha dejado a unos 145.000 de alumnos en sus casas. En Cataluña, 84.953 no han tenido clase por el cierre de sus centros, mientras que unos 37.700 no han podido ir por estar canceladas las rutas. En Cantabria, 19.000 alumnos se han visto afectados por la nieve, de los que 10.707 se han quedado sin clase, y más de 1.500 en Aragón. En Asturias, el 23,21% de los centros de enseñanza primaria y secundaria no ha abierto y se registran incidencias en otro 58,9%. En Castilla y León, 11.170 sin clase y en Galicia, 7.428 alumnos. La Universidad del País Vasco ha suspendido la actividad hasta las tres de la tarde y numerosos centros escolares han anulado las clases.