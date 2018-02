El ministro suizo de Exteriores da su apoyo a España sobre Cataluña tras la fuga de Anna Gabriel

El ministro suizo de Asuntos Exteriores, Ignazio Cassis, ha llamado en la mañana de este martes a su homólogo español, Alfonso Dastis, presente en Ginebra para asistir a la sesión inaugural de la presidencia de España del Comité de Seguridad de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), para expresarle su "total disposición" en todo lo relacionado con el conflicto político e institucional que tiene España con la situación en Cataluña, según fuentes gubernamentales españolas. En la charla telefónica, de apenas 15 minutos, también ha salido el asunto de la presencia en Suiza ahora de la dirigente de la CUP, Anna Gabriel, fugada de la justicia española y sobre la que un portavoz del Ministerio de Justicia suizo llegó a indicar que veía muy complicada su hipotética extradición.

En Exteriores no han querido precisar el contenido de la charla pero sí han asegurado que el ministro suizo ratificó a Dastis que conocía bien el desarrollo del conflicto catalán, que tenía presentes todos los antecedentes que le había proporcionado en su día su antecesor en el cargo y que España debía tener claro que Suiza ayudaría en todo lo posible. El titular de Exteriores no se extendió sobre la situación procesal de Gabriel en Suiza, entre otras razones porque no era el objeto de la conversación y también porque España no ha demandado aún esa extradición, aunque la dirigente de la CUP no se presentó a la citación que le había formulado el Tribunal Supremo por su posible participación en actos del proceso independentista en Cataluña.

Dastis y su homólogo suizo, Ignazio Cassis, coincidieron a finales de enero durante una de las actividades programadas en el Foro de Davos y quedaron en mantener una charla privada más específica. Ya barajaron entonces la posibilidad de cerrar un almuerzo o una cena aprovechando el viaje de Dastis a Ginebra a la sesión de la OSCE para hablar de asuntos bilaterales y en los últimos días, tras la fuga de Gabriel, barajaron esa opción también para contrastar la situación de la dirigente radical catalana. Cassis, sin embargo, no estaba este martes en Ginebra sino en Berna y desde allí llamó a Dastis para ofrecer la alternativa de quedar en persona este mismo miércoles.

El ministro español descartó esa opción porque no pudo variar su programa de actos previstos para este miércoles y jueves en Madrid pero ambos políticos sí pudieron conversar un rato. El objetivo ahora es cerrar un encuentro bilateral para abordar una agenda de temas más amplia.

Hace apenas una semana que el Gobierno federal de Suiza anunció que no extraditaría a España a la exdiputada Anna Gabriel al sostener que esa medida no está contemplada en las leyes internacionales y en las del propio país helvético cuando se trata de delitos políticos. Folco Galli, portavoz del Departamento de Justicia de Suiza, llegó a apuntar que el artículo 3 de la Ley Federal sobre asistencia mutua internacional en materia penal, de Suiza, señala que la extradición está excluida por razones políticas y solo se contempla cuando se han cometido acciones que llevan implícita la violencia como el genocidio, los crímenes contra la humanidad, de guerra y otros particularmente reprobables como la toma de rehenes.

El portavoz de justicia de Suiza apuntó también que, de momento, la Oficina Federal de Justicia (FOJ) no había recibido ninguna petición de demanda por parte de España aunque se atrevió a deslizar que, según las informaciones publicadas por los medios de comunicación, “los actos que se le imputan a Anna Gabriel son políticos a primera vista” y por tanto “Suiza no podría actuar sobre una posible solicitud de extradición o una solicitud de asistencia judicial recíproca”. El portavoz precisó finalmente que la Oficina Federal de Justicia examinará los hechos a fondo si España le cursa una petición de extradición.