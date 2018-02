Ciudadanos y PP impulsan sendas iniciativas que siembran dudas sobre sus contabilidades

Con el Congreso como escenario, Ciudadanos y PP han vuelto a la batalla y han encabezado este martes sendas iniciativas para afearse sus contabilidades. Por una parte, la formación liderada por Albert Rivera ha presentado una proposición de ley para obligar a los partidos a que consoliden en sus cuentas las de los grupos municipales y autonómicos —los populares "ocultaron así 25 millones de euros", repiten en las filas de la cuarta fuerza política—. Y, por otro lado, el PP ha llevado al Congreso una solicitud para que el Tribunal de Cuentas valore si su socio de investidura cumplió con sus obligaciones tributarias en 2014 y 2015.

"En el último informe del Tribunal, el PP no consolidó ningún grupo municipal ni autonómico. Eso suma 25 millones de euros. Con esta modificación, hacerlo ya no será voluntad de los partidos", ha subrayado José Manuel Villegas, secretario general de Ciudadanos, al presentar su iniciativa en el Hemiciclo, donde también se ha defendido de los ataques llegados desde la bancada popular. Génova ha puesto en marcha un plan para sembrar dudas sobre la contabilidad de su oponente en el centro-derecha, después de que el Tribunal de Cuentas suspendiese a Ciudadanos por "no refleja adecuadamente su situación financiera y patrimonial". "Están usando el documento del tribunal como arma arrojadiza", ha añadido el número dos de la formación.

Ese plan del partido de Rajoy ya se visibilizó en el Senado, donde el PP organizó dos sesiones monográficas sobre la financiación de su socio de investidura. La última, celebrada el pasado jueves, acabó bruscamente con el enfrentamiento entre el senador conservador Luis Aznar y el tesorero de Ciudadanos, Carlos Cuadrado. Además, los populares anunciaron que estudian llamar a Villegas también para que comparezca en la Cámara Alta. "Estaré encantado de asistir al chiringuito que tienen montado en el Senado. Pero responderemos lo que nosotros creemos que tenemos que responder", ha afirmado este martes, con ironía, la mano derecha de Rivera.

Antes, Villegas ha presentado su proposición de ley apenas unos minutos antes de que la comisión del Tribunal de Cuentas diese luz verde a la iniciativa de los populares para que dicho órgano valore si Ciudadanos cumplió con sus obligaciones tributarias. Esta propuesta ha salido adelante por 17 votos a favor, 3 votos en contra y 14 abstenciones. En un primer momento, el PP exigió también que la Agencia Tributaria abriese una investigación, aunque reculó finalmente y modificó su texto.