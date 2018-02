A Galicia se le escapa el patrimonio de los Franco

Los Franco buscan comprador para Meirás fuera de Galicia y en pocos días recibirán de vuelta las dos estatuas románicas que permanecían expuestas con el letrero de "colección privada" en la muestra sobre el Maestro Mateo que se clausura hoy en Santiago. Un portavoz oficial de la Xunta de Galicia informa de que de momento el Gobierno gallego no va a tomar medidas para frenar el intento de venta del Pazo de Meirás, Bien de Interés Cultural, por ocho millones de euros a través de la inmobiliaria cántabra MiKeli Luxury Real State. La Consellería de Cultura considera que los herederos de Carmen Franco Polo no han vulnerado la normativa al no avisar de su propósito de deshacerse de la mansión cuya donación gratuita reclama Galicia. La Administración apela al artículo 49 de la Lei de Patrimonio Cultural, que indica que los propietarios del BIC deben notificar esta maniobra cuando ya exista un posible comprador y un precio acordado para la venta. Es en ese momento cuando la Xunta puede estudiar la oferta y ejercer sus derechos de tanteo y retracto, aunque ya ha adelantado que en sus planes no entra comprar Meirás, sino recuperar el pazo "sin nuevo coste para el pueblo gallego". La magnífica propiedad ubicada en el Ayuntamiento de Sada fue donada al dictador en 1938 mediante un proceso de recaudación popular y de expropiaciones forzosas ejercidas bajo la presión de las autoridades franquistas de A Coruña.

El anuncio de venta del pazo coincide en el tiempo con la marcha de Santiago de las esculturas de los profetas Isaac y Abraham, que una vez clausurada la exposición en el pazo de Xelmírez, aledaño a la catedral compostelana, serán embaladas y devueltas mediante un transporte especial al lugar que indique la familia Franco. Antiguamente, por decisión de Carmen Polo, las figuras decoraban la entrada del coruñés Palacio de Cornide, otro lujoso inmueble obtenido mediante una maniobra de los prohombres del régimen para la esposa del dictador. No obstante, desde la basílica no se ha concretado, de momento, cuál será el destino de estas dos piezas regaladas por el Ayuntamiento franquista al dictador antes de 1961 sin que mediase ningún documento escrito de cesión o donación. A finales del año pasado, el actual gobierno local demandó por la vía civil la devolución de las estatuas al municipio, pero ahora no va a solicitar ninguna medida cautelar para que Isaac y Abraham permanezcan retenidos en Santiago mientras el juzgado no resuelve.

Esta mañana y en los próximos días, sin embargo, una veintena de miembros del Bloque Nacionalista Galego permanecerán encadenados y vigilantes a la entrada del pazo de Xelmírez para evitar que los profetas marchen. Ante la puerta han desplegado una pancarta que dice: "Que nos devuelvan lo robado". La Xunta inició hace unas semanas el proceso administrativo para declarar BIC estas figuras que formaban parte de la desaparecida fachada románica de la catedral en el Obradoiro. Con la incoación del expediente las imágenes, durante los trámites, cuentan ya con protección y la familia está obligada a informar de cualquier hipotética transacción comercial o de un traslado al extranjero.

Respecto al pazo de Meirás, el gobierno local de Sada ha pedido que la Xunta inicie en el Juzgado una acción de nulidad sobre el título de compra venta. "Ante la urgencia de la situación es necesario cerrar acuerdos de una vez por todas", ha advertido Francisco Montouto, el concejal de Urbanismo. "La pasividad o el retraso en el ejercicio de las acciones judiciales beneficia a los Franco", sobre todo si finalmente la mansión "se transmite a terceros", ha explicado. "Es urgente que se actúe de forma inmediata conformando un frente judicial reivindicativo desde las diferentes mesas y órganos de participación", ha dicho en referencia a la Comisión de Expertos de la Xunta de Galicia y la Xunta Pro Devolución liderada por la Diputación de A Coruña que actualmente buscan vías para recuperar gratuitamente el inmueble.

"Una donación a punta de pistola es un atraco"

El Ayuntamiento de Sada forma parte de estas dos mesas de trabajo. Esta tarde estaba prevista la reunión de la Comisión de Expertos y a finales de semana, según la vicepresidenta del organismo, Goretti Sanmartín, la Diputación planea hacer público un "informe contundente" que abre la puerta a "vías legales para recuperar Meirás para el dominio público". En declaraciones tras un acto, el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, también ha apelado a la búsqueda de "alguna fórmula" para que la que fue residencia veraniega de Franco "no pase a manos privadas".

El portavoz del grupo parlamentario popular, Pedro Puy, ha asegurado que el objetivo, con el pazo en venta o no, ha sido siempre el mismo: "Que la familia Franco no haga negocio con un bien que fue adquirido en un momento de la historia de España que hace dudar sobre la legitimidad de esa propiedad y que, en todo caso, fue cedido con una finalidad que remató hace más de 40 años". "No se puede hacer negocio", ha añadido el portavoz del PP, informa Europa Press. Para Puy, la opción "más fácil" sería la de que la familia entendiese que este bien tendría que pasar a manos de la Administración pública. "Sería una forma de reconocimiento de que esas no son maneras de adquirir un bien", ha concluido, aunque "parece que [los Franco] no están por la labor". Por su parte, el portavoz del grupo de En Marea, Luís Villares, ha defendido esta mañana que "una donación a punta de pistola es un atraco", una "extorsión, un atraco a mano armada" y que, por lo tanto, "no es legítima".