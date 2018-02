Rajoy: “Habrá nuevo ministro de Economía la semana que viene y no haré más cambios”

Mariano Rajoy, este lunes en Túnez. Foto: AFP / Vídeo:

Mariano Rajoy anunció este lunes en Túnez que el cambio en el titular del Ministerio de Economía para relevar a Luis de Guindos, tras su salida para ocupar una vicepresidencia del Banco Central Europeo, será la semana que viene y se limitará únicamente a ese ajuste. El presidente del Gobierno defendió así, durante una rueda de prensa para presentar el balance de la retomada reunión de alto nivel con Túnez, que no habrá ni una crisis del ejecutivo ni una gran remodelación, como demandan en la oposición y algunos miembros de su partido, porque mantiene que este gabinete lleva en sus puestos “solo 16 meses y está cumpliendo bien con su cometido”.

“Habrá ministro de Economía la semana que viene y no habrá más cambios”, respondió Rajoy a la pregunta de si se planteaba aprovechar la oportunidad del cambio de Guindos para ejecutar una crisis más amplia e introducir caras nuevas y más políticas en su equipo. Un planteamiento que hacen en privado numerosos dirigentes del PP que echan en falta empuje y actividad política en muchos ministros y cuestionan esas cualidades de la mayoría de los miembros del actual Gobierno de Rajoy, a los que echan la culpa del auge y empuje de Ciudadanos. Rajoy no lo ve así y no piensa hacer caso a esas voces.El jefe de gobierno español resaltó que su Gabinete actual está bien centrado y volcado en continuar con la “recuperación económica y en la creación de empleo”, que siguen siendo los grandes objetivos de su nuevo mandato. Rajoy reiteró que el actual Ejecutivo está “cumpliendo bien con esa función”. En este sentido, el líder del PP apuntó que son otros partidos de la oposición los que están pidiendo que ejecute una remodelación del Gobierno pero interpretó que lo hacen “porque les preocupa lo bien que lo hace este”.

El presidente español justificó también su decisión de prolongar la vida política de su gabinete en el objetivo de cerrar un acuerdo de presupuestos generales del Estado, en fase final de negociación con otros partidos pero con numerosos problemas. Rajoy insistió en la idea de que pretende presentar ese proyecto de presupuestos a finales de marzo, aunque aún no tiene asegurado el voto afirmativo de ninguna fuerza política. También agregó su interés en retomar las conversaciones con el PSOE para pactar un nuevo acuerdo de financiación autonómica, porque ese partido gobierna en siete autonomías y es básico para que salga adelante.

Rajoy hizo este anuncio durante una rueda de prensa conjunta con el presidente del Gobierno de Túnez, Yusef Chahed, en la mitad de una jornada completa de conversaciones y firmas de acuerdos bilaterales con responsables de distintas áreas del Gobierno tunecino. Las reuniones bilaterales de alto nivel con Túnez llevan suspendidas casi diez años por culpa primero de la primavera árabe y las revueltas que le siguieron y más tarde por la crisis institucional y política que se vivió en España entre 2015 y 2017. En la cumbre se han firmado casi una decena de acuerdos sectoriales diversos aunque el más relevante es uno del ámbito económico con el que se impulsa una línea de créditos de 25 millones de euros para la formación de pequeñas y medianas empresas (Pymes) de interés conjunto. En las charlas hubo tiempo para hablar también de una mayor colaboración y cooperación en materia antiterrorista, educativa, cultural, de formación profesional y científica.