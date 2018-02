Ciudadanos desvincula la aprobación de los presupuestos a una ruptura del pacto con Rajoy

El pacto de investidura "está congelado", repiten en la sede de Ciudadanos, solo tres días después de que el ministro Cristóbal Montoro anunciase que llevará al Congreso los presupuestos generales del Estado de 2018. Unas cuentas que, de momento, se topa con los mismos escollos que el pasado año: el PNV recalca que no votará a favor mientras continúe la aplicación del 155 en Cataluña y Ciudadanos insiste en que las rechazará mientras el PP no cese a Pilar Barreiro, senadora imputada por Púnica; no de luz verde a la equiparación salarial de las fuerzas de seguridad; y no cumpla con el preacuerdo de partidas que sellaron en 2017. Eso sí, según ha afirmado este lunes José Manuel Villegas, secretario general del partido de Albert Rivera, su formación no vincula la aprobación de los presupuestos a una posible ruptura del acuerdo firmado con Mariano Rajoy para auparlo a La Moncloa.

"El pacto de investidura tiene que ver con su contenido. Aunque muchas partidas están ligadas, no es automático que no haya presupuestos con el incumplimiento. Pero, si el Gobierno no puede sacar adelante las cuentas, quedará en evidencia su debilidad", ha recalcado Villegas este lunes, tras la reunión de la ejecutiva nacional de Ciudadanos. Según ha repetido el número dos del partido, sus condiciones siguen "siendo las mismas". "Con nosotros lo tienen fácil. Tienen que cumplir con su palabra. Tienen que cumplir con el preacuerdo que firmaron", ha añadido el secretario general.

Ciudadanos y PP mantienen abierta una batalla desde el pasado 21-D, cuando Inés Arrimadas ganó los comicios catalanes y el PP sufrió una debacle. Desde entonces, ambas formaciones han protagonizado una escalda de tensión, que se ha escenificado de manera más cruda en el Senado, donde los populares han dedicado dos sesiones monográficas de la comisión de financiación de los partidos a las cuentas de Ciudadanos. Allí, el equipo de Rivera llegó a enfrentarse con los senadores del partido conservador.

Pese a ello, esta pugna con claros tinte electoral no implica que alguna de las formaciones dé un paso más y anuncie la ruptura del acuerdo de investidura. "Que rompan ellos el pacto si tienen valor", reta un integrante de la dirección nacional del PP, mientras Ciudadanos hace equilibrios con su estrategia de presentarse como garante de la "estabilidad" y fuerza de la oposición.