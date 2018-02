El alcalde de Málaga anuncia que será candidato del PP por quinta vez

Tras un mes de reflexión “intensa”, desde que el Partido Popular le pidió oficialmente el 28 de enero que vuelva a ser el candidato a la Alcaldía de Málaga en las elecciones municipales de 2019, Francisco de la Torre ha anunciado este lunes que acepta la propuesta y que será cabeza de cartel en los próximos comicios locales. Así que no habrá sucesión en esta plaza, el principal Ayuntamiento que gobierna el PP en España, pese a que la salida del veterano político, de 75 años, se daba casi por hecha prácticamente desde el inicio del mandato y a que él, duramente meses, ha defendido que su posición inicial era no repetir.

De la Torre, alcalde desde el año 2000 (las de 2019 serán sus quintas elecciones como candidato), ha justificado su decisión en el proyecto de ciudad que ha desarrollado en sus sucesivos mandatos, que a su juicio es para “estar satisfechos”, y en las ganas de continuar haciendo cosas. “Lo que se ha hecho, que es mucho, para mí se convierte en un estímulo de consolidar ese camino”, ha subrayado el alcalde.

Para decantar la balanza, De la Torre ha tenido que lidiar con su familia, incluso con las presiones públicas por parte de su esposa, Rosa Francia, de que no repitiera más como candidato. “Mi familia ha sido y es de la opinión que no me presentara a las nuevas elecciones. Pero puedo decir que al mismo tiempo que sigue pensando lo mismo, también respeta mi libertad”, ha zanjado De la Torre.

El dirigente popular, en activo desde hace más de 40 años, se convirtió en alcalde de Málaga en el año 2000 en sustitución de Celia Villalobos, que fue reclamada como ministra por José María Aznar. A partir de ahí logró tres mayorías absolutas y, desde las últimas elecciones municipales de 2015, gobierna en minoría gracias a un pacto de investidura con Ciudadanos tras mantenerse como la lista más votada.

Con este anuncio, se aclara una de las grandes incógnitas del PP andaluz de cara a las municipales en las capitales andaluzas y fracasa el intento de sucesión que se planteó el partido prácticamente desde que De la Torre ganó los comicios 2015. Su eterno delfín, Elías Bendodo, fue quien le pidió públicamente al alcalde el pasado 28 de enero que fuera otra vez el candidato. “El PP seguirá transformando Málaga de la mano de Paco de la Torre, al que agradezco su generosidad y entrega. Es un gran día para la ciudad”, ha dicho Bendodo en su cuenta de Twitter tras la convocatoria del alcalde.

De la Torre no ha querido ahondar en si su partido le ha pedido que sea de nuevo el candidato porque lo considera la mejor apuesta para frenar el ascenso de Ciudadanos que auguran las encuestas en todos los ámbitos, nacional, regional y local. “Creo que está hecha [la petición] desde el fundamento y el rigor, es decir, desde razones, no de capricho”, ha concluido De la Torre. A él, ha aclarado, eso no le ha influido.