Podemos cierra filas con Ada Colau: “Es alcaldesa pero no es sierva”

Podemos ha cerrado filas este lunes con Ada Colau tras el desplante institucional de la alcaldesa de Barcelona a Felipe VI en el saludo al jefe del Estado en la recepción previa al Mobile World Congress (MWC), el principal congreso de telefonía móvil del planeta. "La alcaldesa de Barcelona se ha comportado como una ciudadana del siglo XXI que hace honor a sus responsabilidades institucionales. Es alcaldesa pero no es sierva", ha afirmado el secretario de Organización, Pablo Echenique, tras la reunión de la ejecutiva del partido de Pablo Iglesias.

"No vivo en Barcelona pero a mí Colau me representa", ha afirmado el número dos de Podemos. Colau ha justificado su ausencia como protesta por el discurso de Felipe VI del pasado 3 de octubre, dos días después de que tuviera lugar el referéndum ilegal impulsado por los secesionistas. Echenique ha afirmado que le parece "legítimo que haya quien esté a gusto rindiendo pleitesía a un rey, pero no es nuestro caso". "Nosotros somos ciudadanos del siglo XXI; tenemos todo el respeto a la jefatura del Estado pero esto de rendir pleitesía no va con nosotros", ha sostenido.

De la respuesta de Echenique se trasluce que quienes han participado en los actos protocolarios se rigen por normas y comportamientos de otra época. "En un evento como este que habla de modernidad, de nuevas tecnologías, del futuro, que no tiene lugar en Barcelona por casualidad ya que es una de las ciudades más modernas del mundo, pues pensamos que suena raro hablar de un besamanos cuyo propio nombre refiere a siglos pasados", ha aseverado el responsable de Organización.

Echenique ha remitido a las declaraciones de John Hoffman, máximo responsable de la organización del Mobile World Congress, que ha recordado que tienen contrato con Barcelona hasta 2023. "Es mejor escuchar al máximo responsable respecto a la influencia de no acudir a un besamanos que escuchar a la tertulianez y a los opinólogos, que a lo mejor no están informados de cómo funcionan este tipo de acontecimientos", ha concluido el dirigente de Podemos.