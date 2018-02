Rescatados ocho turistas atrapados en una playa de Tenerife por el temporal

Imágenes de la evacuación de los turistas alemanes tomadas por los bomberos de Tenerife.

Siete jóvenes turistas alemanes y otro eslovaco han sido rescatados este lunes tras pasar 19 horas atrapados en la playa de Masca, en el sur de Tenerife, donde llegaron tras descender por el barranco del mismo nombre y que estaba intransitable tras el paso de la borrasca de viento y lluvia que ha afectado a las Canarias. Los senderistas, que se encuentran bien, han sido evacuados vía marítima por los bomberos y han llegado a la una de la tarde al muelle de Los Gigantes, donde los esperaban la policía y los servicios sanitarios para su evaluación. Tenerife y Gran Canaria estaban ayer en alerta máxima por lluvias y vientos, que mantuvo también en alerta al resto de las islas. El temporal, que hoy se desplaza a la Península, causó 261 incidencias y 61 vuelos tuvieron que ser desviados.

Dispositivo formado por @BomberosTf y @guardiacivil se desplaza a Bco. de Masca, Buenavista #TENERIFE para el rescate de 8 excursionistas alemanes que se encuentran en la playa. — 1-1-2 Canarias (@112canarias) 25 de febrero de 2018

Fueron los propios senderistas quienes avisaron de su situación sobre las 18.30 de ayer y pidieron ser rescatados. Un dispositivo formado por bomberos, el grupo de montaña de la Guardia Civil y la Cruz Roja se desplazó a la zona alta del barranco para decidir cómo y cuándo proceder al rescate de los senderistas, que estaba complicado. El equipo descartó la evacuación a pie por el sendero, las condiciones del mar también dificultaban el rescate por este medio y el helicóptero no podía operar de noche, de modo que se decidió esperar a hoy. Los turistas, que no hablaban español, han recibido cobijo y comida de un pastor de la zona, que se ha comunicado con ellos en inglés.

En declaraciones a Cope Canarias, el pastor, José León, ha afirmado que asumieron un "riesgo terrible" al bajar "muy tarde" por un barranco que "no conocen y sin guía" y cuando estaba decretada la alerta máxima. A su juicio, su acción temeraria no ha tenido consecuencias porque son "jóvenes y fuertes". "Accedieron cuando no era lo más prudente", ha dicho en este sentido José Antonio Valbuena, consejero insular de Medio Ambiente en el Cabildo de Tenerife a Radio El Día. Carlos Alonso, presidente de dicho Cabildo, ha incidido en la Cope: "La actitud de los senderistas aislados en Masca es bastante irresponsable porque ponen en riesgo su situación y la de los rescatadores. Merecen una sanción ejemplar". La consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, ha recordado que todos los senderos de la isla "estaban cortados" y ha recordado que a las alertas "hay que hacerles caso".

Más de 200 incidencias atendidas en el 1-1-2 durante el #FMACanarias. En las últimas horas relacionadas principalmente con desprendimiento de piedras en vías, caída de árboles y cortes puntuales de suministro eléctrico en #TENERIFE y #GRANCANARIA — 1-1-2 Canarias (@112canarias) 25 de febrero de 2018

El pastor, al que le extrañó que no dieran la vuelta cuando empezó a llover, ha explicado que les aconsejó que no subieran por el barranco porque "estaba cayendo mucha agua" y tampoco por el mar porque "estaba muy fuerte". Este vecino de Santiago del Teide ha contado que su mujer les dio de cenar latas de sardinas y atún en la casa que tienen cerca de la playa, donde llevan varios días por el temporal. El grupo ha pasado la noche en la playa refugiados con sombrillas y un toldo, ha explicado León.

Esta mañana, un grupo de bomberos ha descendido el barranco y ha llegado al punto encuentro con los afectados en la playa sobre las 10.15 hora canaria (una hora más en la España peninsular), ha informado a este periódico vía telefónica una portavoz de los Bomberos de Tenerife. "Los bomberos les han llevado alimentos, mantas, ropa de abrigo y, sobre todo, agua", ha indicado la misma fuente. El equipo ha decidido proceder a su evacuación marítima hasta el muelle de Los Gigantes, a donde han llegado sobre la una de la tarde.

En el operativo han participado ocho agentes de bomberos del parque de San Miguel de Abona con apoyo de voluntarios de Santiago del Teide, dos agentes del grupo de montaña de la Guardia Civil y una embarcación de Salvamento Marítimo. El Cabildo de Tenerife y las instituciones regionales estudiarán el caso para decidir si procede cobrar el rescate y su cuantía, ya que esta depende de los recursos que se movilizan.

El caserío de Masca, de sobrecogedora belleza, es el segundo enclave natural de Tenerife más visitado tras el Teide y el descenso del barranco dura unas tres horas de caminata por un singular sendero que desemboca entre los famosos acantilados de Los Gigantes. Después, para no volver a subirlo, se toma un barco o un kayak hasta el puerto deportivo de Los Gigantes. El hombre asegura que es rara la semana que no sucede algún incidente en el barranco, por lo que considera que tienen que tomarse medidas, como por ejemplo limitar el paso de personas, que cada día bajan hasta 800 senderistas.

Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este lunes remiten las precipitaciones y del viento en las Canarias, tras alejarse el frente de Lanzarote y Fuerteventura. Sin embargo, el alivio será breve. "Es probable que el miércoles, con el paso de una nueva borrasca, vuelvan las precipitaciones intensas y el viento fuerte", señala la Aemet. Con todo, hoy queda un aviso amarillo en El Hierro y La Palma por mala mar, con olas de entre cuatro y cinco metros.

Con estas previsiones, el Gobierno de Canarias ha dado hoy por finalizadas "todas las situaciones de alerta y alerta máxima" declaradas en las islas, aunque mantiene la prealerta por vientos en las islas occidentales y Gran Canaria. El Ejecutivo ha aclarado de que se mantiene la actividad lectiva en todo el archipiélago después de que corriera el bulo de que las clases se iban a suspender.

Hasta las 17.30 de ayer, la borrasca dejó rachas de viento de hasta 109 kilómetros por hora en La Palma y lluvias que descargaron en Tenerife hasta 67,6 litros de agua por metro cuadrado. Ayer, el Centro Coordinador de Emergencias de Canarias atendió 261 incidencias relacionadas con los efectos de la borrasca que ha afectado al Archipiélago.

Las incidencias estuvieron relacionadas principalmente con desprendimiento de piedras en vías, caídas de árboles y cortes puntuales de suministro eléctrico. En Tenerife, todas las carreteras que registraron incidencias están ya operativas, aunque se siguen registrando pequeños desprendimientos en TF-28 (en varios municipios del sur) y en la zona de Anaga. En Gran Canaria permanece cerrada la GC606, desde cruce de El Aserrador hasta El Parraleillo (cruce con GC210) por desprendimiento en el kilómetro siete.

Una de las principales afecciones de esta borrasca, la segunda que afecta a Canarias desde el viernes, ha sido el cierre temporal de los dos aeropuertos de Tenerife debido a la baja visibilidad, lo que provocó 61 desvíos a otros aeropuertos de las islas, entre ellos al de Lanzarote, que durante la mañana registró 24 desvíos también por baja visibilidad. Unos 900 turistas se han visto obligados a pernoctar una noche más en las islas porque sus vuelos no pudieron salir.

El temporal también provocó el aplazamiento del encuentro Tenerife-Lugo de Segunda División, de siete partidos del Grupo Canario (12) de la Tercera División así como encuentros de categorías regionales e inferiores.