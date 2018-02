Zapatero: “Sin ETA y en paz con España, eso es lo mejor para Euskadi”

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha expresado este domingo en San Sebastián su deseo de que los nacionalistas y los no nacionalistas "tomen nota" de que "nunca ha estado mejor Euskadi que ahora, sin ETA y en paz con España". "Eso es lo mejor para Euskadi", ha recalcado, tras recordar que "la política y las convicciones democráticas" desempeñaron un papel crucial para que en octubre de 2011 callaran las armas. Cuando ETA anunció en esa fecha el cese definitivo de la lucha armada, "Alfredo [Pérez Rubalcaba] y yo ya sabíamos que era el final para siempre; lo sabíamos días antes", ha afirmado Zapatero tras recibir un premio por su "contribución a la paz y a la convivencia" en España.

Zapatero, el exministro del Interior Rubalcaba, el exdiputado socialista Eduardo Madina y la librería donostiarra Lagun, largamente acosada por ETA y su entorno radical, han sido distinguidos hoy por las Juventudes Socialistas de Euskadi con los premios Oroimen Hegoak (las alas de la memoria, en euskera) por su participación activa en el logro de la paz. Durante el acto, ante varios centenares de militantes socialistas, han coincidido en la necesidad de mantener vivo el recuerdo de las víctimas que murieron o sufrieron por el acoso terrorista y de guardar una memoria fiel a la verdad de lo sucedido.

Al final de su discurso, que ha estado centrado en el cierre del ciclo violento de ETA, Zapatero ha dicho que "las víctimas, la memoria de la lucha democrática y los valores de la convivencia" merecen llevar adelante "la tarea de dejar al Partido Socialista más fuerte" y "ganador". "Si queréis dar un premio", ha dicho a los jóvenes de su partido, "ya sabéis, que el PSE gane las próximas elecciones".

El presidente del Gobierno español entre 2004 y 2011, en su primera visita a Euskadi desde su salida de la Moncloa hace más de seis años, se ha felicitado por lograr que el fin de la violencia se produjo "sin pagar precio político", y ha subrayado que donde más de amplió su Gobierno "fue en Euskadi, porque conseguimos el derecho a la libertad".

"Cuando ETA anunció el final, Alfredo y yo ya sabíamos que era el final para siempre, lo sabíamos días antes, porque la política algo había hecho. Esa es la gran lección, porque casi todas las cosas que la política se propone conquistar democráticamente, se consiguen", ha manifestado tras incidir en que el final de ETA fue "limpio". Rubalcaba ha coincidido en que la noche del 20 de octubre de 2011, "después de una llorada mutua" con Zapatero, se fue a casa convencido de que "era el final definitivo".

Zapatero, flanqueado por Idoia Mendia y Alfredo Pérez Rubalcaba, en un acto en San Sebastián. J. HERNÁNDEZ

"No se me ocurre mejor final que ETA diga 'se acabó', 'cierro porque me han derrotado", ha subrayado el exministro del Interior, quien también ha recordado la labor que realizaron los socialistas vascos Jesús Eguiguren, Rodolfo Ares y Patxi López (lehendakari el día que se anunció el cese). Y a quienes dicen que ETA no ha acabado, Rubalcaba les ha mandado este mensaje: "Se ha acabado y no está en nuestras vidas. El día que ETA dejó de matar, desapareció. Todo el mundo sabe que se va a autodisolver... pero ETA ya no está. Es verdad que es mejor que cierren la persiana, pero ya nos da lo mismo... cuanto más tarde lo hagan, peor para ellos y para sus presos. Para nosotros se acabó en octubre de 2011".

Rubalcaba ha hecho énfasis en que las víctimas del terrorismo merecen que nadie quiera "reescribir la historia", porque hay que decir "tantas veces como sea necesario" que "esto es una historia de criminales y gente justa, de asesinos y víctimas, de villanos y héroes, una historia de vencedores y vencidos".

Madina ha dicho que el futuro de la sociedad vasca "no está orientado al derecho a decidir sino al derecho a convivir". E Ignacio Latierro, en nombre de la librería Lagun, ha querido tener un "reconocimiento" expreso para aquella parte de la "sociedad civil que supo, con graves riesgos, hacer frente al terrorismo".

La secretaria general de los socialistas vascos, Idoia Mendia, ha intervenido en el acto para advertir de que las víctimas de ETA merecen "verdad, justicia y reparación", y resaltar que su partido se niega "a dejar en herencia un país desmemoriado, porque sería un país que haría del olvido una nueva injusticia". Mendia ha destacado el logro de la "victoria", frente a quienes decían que "solo sucumbiendo a las intenciones nacionalistas sería posible ver el final del terrorismo".