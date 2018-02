El Poder Judicial reprocha a Torrent su “grave descalificación” al hablar de presos políticos

"Afirmar la existencia de presos políticos, y en especial por un representante institucional, es una descalificación muy grave de la función judicial, que trasciende al propio Poder Judicial, atacando frontalmente a nuestro modelo de convivencia basado en el respeto a la Ley". Con esta contundencia ha reprochado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, que ayer hablara de presos políticos en un acto institucional. La cúpula judicial catalana, presente en la sala, la abandonó como protesta.

La comisión permanente del Poder Judicial ha aprobado este sábado una declaración en sesión extraordinaria. Para el CGPJ, "las manifestaciones realizadas en un ámbito institucional por quien ostenta la representación de un Parlamento autonómico" le obliga "a recordar a las instituciones y a la sociedad que el Poder Judicial actúa siempre desde la más absoluta independencia".

La decisión de decretar la prisión provisional se adoptó "en el curso de un proceso con todas las garantías, y en el ejercicio legítimo de la función jurisdiccional", basándose "exclusivamente en la Ley y no en mandatos ajenos", subraya el texto, que se divide en dos puntos, uno sobre el respeto institucional debido al Estado de Derecho y el relativo a la prisión preventiva en España.

El CGPJ admite que, como órgano de gobierno de los jueces, no le compete hacer valoraciones políticas, pero cree necesario ante este tipo de ataques "defender los valores que conforman el Estado de Derecho", como la independencia judicial, que a "todos nos concierne respetar y defender".

"En un Estado Social y Democrático de Derecho como el nuestro, al margen de la Ley y del Derecho no hay libertad ni democracia" y reitera que los jueces y magistrados en España "cumplen con su misión constitucional de garantizar el imperio de la Ley y el respeto al Estado de Derecho".

La cúpula judicial de Cataluña optó ayer por la tarde por plantar a Torrent, que exhibía un lazo amarillo en la solapa, cuando este denunció la supuesta existencia de "presos políticos" y de "lesiones graves" de los derechos fundamentales en España en su discurso en el homenaje a la abogacía catalana, en presencia del ministro de Justicia, Rafael Catalá. Se trataba de un acto solemne, en el que el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona entrega diplomas a los letrados que han ejercido durante 50 años,

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Jesús María Barrientos; el presidente de la Audiencia de Barcelona, Antonio Recio; el fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, y la fiscal provincial de Barcelona, Concha Talón, fueron los primeros en abandonar la sala mientras Torrent trataba de acabar su discurso.

Algunos de los abogados asistentes los siguieron, mientras que Catalá optó por quedarse hasta el final del acto por, según dijo después, respeto al Colegio de Abogados de Barcelona, en cuya sede se celebró el acto.

Al término del acto, Catalá consideró que el presidente del Parlament se había "equivocado profundamente" en su discurso ante los abogados y así se lo hizo saber personalmente a Torrent, al que, según contó. "Le he dicho al presidente que venir a hacer un discurso político en un acto profesional me parecía fuera de lugar", indicó.

"Yo me he mantenido por respeto al colegio y la decana, pero estábamos muy incómodos porque se estaban haciendo afirmaciones que, por otro parte, son absolutamente falsas", añadió Catalá. Por su parte, la decana del Colegio de la Abogacía, Eugènia Gay, reprendió al presidente del Parlament por el discurso y, entre susurros, le espetó: "No era la idea, la has liado, muchas gracias".

Este sábado, Gay ha recordado que "la invitación a las instituciones" al acto central de la festividad de Sant Raimon "es para que puedan participar de este homenaje y como expresión de la importancia que tiene" su profesión "en la sociedad". La concurrencia de las autoridades, en alusión a Torrent, "se da respetando de manera total y absoluta la libertad de expresión sin más límites que guardar los tiempos otorgados", informa Jesús García.

"España es un Estado de Derecho en el que se respetan las garantías de todos los ciudadanos", ha subrayado por su parte la Fiscalía en un comunicado. "El reiterado uso de la expresión 'presos políticos' se aleja de la realidad, es una figura incompatible con nuestra democracia y por tanto no puede ser aceptada por esta Fiscalía. El Ministerio Público nunca ha perseguido manifestaciones políticas sino conductas delictivas presuntamente cometidas por personas que, en razón de su cargo público, debieron respetar la legalidad en el ejercicio de sus responsabilidades", sentencia la nota.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, ha calificado de "vergüenza" la intervención de Torrent, informa Efe. A su juicio, lo que hizo fue "insultar a la gente que estaba allí", cometió "un gravísimo error" y perdió "una gran oportunidad para demostrar que tiene ganas de que las cosas vayan bien".

El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, se ha declarado "orgulloso" del discurso del presidente del Parlament. En su opinión, "todo demócrata asume que la separación de poderes es muy débil (en España)" y que haya "presos políticos es inaceptable en una democracia, en el corazón de Europa". Los diputados de Junts per Catalunya Quim Torra y Elsa Artadi han pedido la dimisión de la decana de los abogados por "reñir" a Torrent mientras que la CUP ha criticado la "falta de respeto" hacia los "presos políticos".