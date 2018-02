Ciudadanos llevará al Congreso una ley para suprimir los contratos temporales

En el centro, el lider de Ciudadanos, Albert Rivera, este sábado. Jaime Villanueva Vídeo: Atlas

Ciudadanos ha elegido este sábado las tablas del madrileño teatro de La Latina para presentar uno de sus proyectos estrella: una propuesta de ley, que registrará esta semana en el Congreso, para suprimir los contratos temporales en España. "Nosotros no planteamos una reforma laboral", se ha arrancado el presidente de la formación, Albert Rivera. "Queremos traer un nuevo marco laboral que cambie los derechos de los trabajadores y empresas, y que incentive a los que quieren generar empleo estable", ha subrayado el líder de la cuarta fuerza política, antes de desgranar el contenido de su propuesta en una cita que ha congregado a pesos pesados del partido.

La iniciativa de Ciudadanos plantea eliminar todos los tipos de contratos actuales y sustituirlos por un solo modelo, con 20 días de indemnización por despido —33, si fue improcedente— "como tienen ahora los indefinidos". "Con ello, acabaremos con toda la contratación precaria y subiremos la indemnización a los empleados que ahora son temporales —de 12 días a 20 días por año trabajado—", recalca el partido, que añade la propuesta de crear, paralelamente, una "mochila de derechos" para cada asalariado. "Esto es una cuenta personal en la Seguridad Social donde se acumula aportaciones de la empresa. Es un seguro público adicional frente al desempleo, que no lo sustituye al existente y que se puede acumular hasta la jubilación", detalla la formación, que prosigue: "Cuando el contrato se interrumpe, se puede decidir cobrar el contenido de esa cuenta o seguir acumulando para el futuro".

Según han insistido este domingo los dirigentes de la formación, esta modificación legal se presenta con el objetivo de cambiar la actual precariedad laboral. "Yo no dormiría tranquilo en un país donde un 90% son contratos basura. Y esa es la realidad aquí", ha afirmado Rivera. "En nuestro mercado laboral hay muchos ciudadanos de segunda. Trabajadores precarios. Sin protección Esta situación es inaceptable y tenemos que cambiarla", ha continuado Luis Garicano, responsable del área de Economía y Empleo en Ciudadanos: "Cuando empezó la crisis, uno de cada diez fijos perdió su empleo, frente a más del 50% de los temporales y el 64% de los temporales jóvenes".

En plena batalla con el PP desde los pasados comicios catalanes y tras fracasar en su intento de impulsar la reforma el sistema electoral, Ciudadanos ha decidido fijar ahora la mirada en sus iniciativas para el mercado laboral. El partido aprovecha así los focos que concentra desde que se disparó en las encuestas e intenta ahondar en su plan de eregirse como garante de la estabilidad, pero también como alternativa a Rajoy. De hecho, Rivera no ha desaprovechado este domingo la oportunidad para presentarse como líderes de la oposición.

"Nosotros encabezamos las reformas desde la oposición. Porque Podemos y PSOE ni están, ni se les espera. Los socialistas están desaparecidos, no hacen proposiciones de ley, no participan de la gobernabilidad, no controlan al Gobierno...", ha apuntado el presidente de Ciudadanos, pese a que, como ha publicado este sábado EL PAÍS, el equipo de Rajoy dejó sin gastar 1.600 millones del pacto para los presupuestos de 2017 y que el Ejecutivo no cumplió con más de la mitad de los acuerdos firmados ese día con Rivera.